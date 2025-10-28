COMUNIDAD POR USD 1
La actriz Scarlett Cordóva lanza su primer ebook para fomentar la vida fitness: «Durante años luché con mi cuerpo»

Scarlett Córdova explota una nueva faceta en el mundo del fitness, sin dejar de lado su pasión por la actuación.
3 minutos de lectura
Scarlett Cordóva lanzó su ebook el pasado 18 de octubre.
Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

La actriz e influencer ecuatoriana Scarlett Córdova acaba de lanzar su ebook ‘Quema grasa y construye músculo’, con el que busca compartir su proceso de transformación corporal.

El libro digital de la oriunda de Pasaje salió a la venta el pasado 18 de octubre, a un precio de $33,99. En su descripción, ‘Scar’ indica que «no es una dieta ni un reto temporal… es una guía para aprender a amar tu proceso y transformar tu cuerpo con propósito».

Scarlett Córdova luchó con su cuerpo

Scarlett además revela en su libro cómo luchó por su imagen física, sometiéndose a procesos extremos para bajar de peso. «Durante años luché con mi cuerpo, con dietas extremas y la idea de que para ‘verse bien’ había que sufrir y castigarse. Pero aprendí que la verdadera transformación no empieza en el gimnasio, sino en cómo te hablas y cómo te tratas», precisa.

Añade que creó «este ebook para acompañarte en ese mismo camino: aprender a cuidar tu cuerpo con amor, disciplina y estrategia«.

«Es un libro escrito desde el amor, no desde la obsesión», ha indicado a medios nacionales.

¿Qué incluye el ebook de la actriz?

Según se informó, el ebook consiste en un plan de entrenamiento 5 días, para personas con nivel principiante e intermedio en lo que consiste actividad física.

Por su precio se adquiere: explicación del déficit calórico y cómo aplicarlo correctamente, ejemplos de alimentación práctica y balanceada, tips para mantenerte motivada sin obsesionarte y acceso exclusivo a videos con la ejecución de cada rutina. «Quise ir más allá y crear una guía clara y sencilla, con herramientas reales para mejorar la alimentación, entrenar de forma inteligente y construir hábitos sostenibles en el tiempo», escribió en un post el pasado 7 de octubre.

Scarlett Córdova cumplió un sueño

En entrevista con Extra, la actriz tildó su libro digital como un sueño cumplido. «Estoy súper feliz porque he cumplido un sueño. Por fin me lancé a compartir mis rutinas, alimentación, mitos y verdades del ejercicio, y un poco de motivación también. Este libro es un mix para que puedan entrenar como yo, comer como yo y motivarse como yo”, dijo la creadora de contenido.

Además, la ecuatoriana indicó que su faceta en el mundo del fitness no afectará su verdadera pasión, que es la actuación. “No dejaré de actuar jamás; incluso trato de hacer videos de comedia en el gimnasio”, precisó.

Más sobre ella…

Scarlett Córdova Ortiz, actriz e influencer ecuatoriana de 31 años, descubrió su pasión por las cámaras a los 16, posando en videos grabados por su madre. Su trayectoria inició en teatro y series locales, consolidándose en televisión con el rol en Los de al lado (TC Televisión, 2024), donde interpreta a una vecina conflictiva. Tiene más 230 mil seguidores en Instagram.

