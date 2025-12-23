Tenista Maikel Villalona recibe suspensión de cuatro años y seis meses por infracciones anticorrupción

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) sancionó con cuatro años y seis meses al tenista dominicano Maikel Villalona, de 21 años. Se dio por varias infracciones del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP), relacionadas con la manipulación de resultados. También por la recepción de dinero y la omisión de denunciar una estrategia corrupta en un partido del ITF World Tennis Tour disputado en 2022.

La ITIA informó en un comunicado que la sanción se confirmó tras concluir una investigación sobre cinco violaciones al código anticorrupción. Estas se imputaron al jugador el pasado 15 de octubre. Villalona, que no figura en el ránking mundial, decidió no recurrir la sanción. Por tal razón, la resolución quedó firme en los plazos establecidos por el organismo.

Maikel Villalona ignoró solicitudes formales

Según la investigación, las infracciones están vinculadas a un partido de dobles del ITF World Tennis Tour celebrado en 2022. Entre los cargos se incluyen la manipulación del resultado del encuentro, la aceptación de dinero para influir en el desarrollo del partido y la omisión de denunciar un enfoque o estrategia corrupta, obligaciones expresamente contempladas en el TACP.

Además, la ITIA señaló que Villalona incurrió en una falta adicional al no cooperar con el proceso de investigación. De acuerdo con el organismo, el tenista ignoró cinco solicitudes formales para ser entrevistado a principios de 2025. Aquello constituye una violación independiente de las normas anticorrupción del tenis profesional. La sanción impuesta implica que el jugador dominicano no podrá competir ni participar en eventos organizados o autorizados por las principales entidades rectoras del tenis mundial.

Apuestas ilegales y la manipulación de resultados

Entre estas se incluyen torneos de la Federación Internacional de Tenis (ITF), la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), la Asociación Femenina de Tenis (WTA) y los cuatro torneos de Grand Slam. El Programa Anticorrupción del Tenis tiene como objetivo proteger la integridad del deporte y prevenir prácticas como el amaño de partidos, las apuestas ilegales y la manipulación de resultados.

La ITIA es el organismo independiente encargado de aplicar este programa, investigar posibles infracciones y sancionar a jugadores, entrenadores y otros actores vinculados al tenis profesional. Casos como el de Maikel Villalona forman parte de los esfuerzos continuos de la ITIA para reforzar la transparencia. También la confianza en las competiciones internacionales, especialmente en circuitos de desarrollo como el ITF World Tennis Tour.

La agencia reiteró que la cooperación con las investigaciones es un requisito fundamental para todos los participantes del tenis profesional. Recordó también que la omisión de denunciar conductas sospechosas también constituye una falta grave. La sanción a Maikel Villalona se suma a otras medidas disciplinarias adoptadas en los últimos años como parte de la estrategia global contra el amaño de partidos en el tenis.