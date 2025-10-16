La Agricultura 4.0 apunta a la digitalización y mejorar la eficiencia, productividad y sostenibilidad de los cultivos

A través de monitoreos satelitales y tecnologías modernas se busca mejorar la sostenibilidad de los cultivos y una herramienta para ello es la Agricultura 4.0. Esta plataforma, en el caso del plátano y del banano ayudan a realizar una detección temprana de plagas y enfermedades que podrían afectar las plantaciones. Guido Kuonqui, gerente general de AgroInteligente AgTech de Agricultura 4.0, destacó las bondades de las nuevas tecnologías.

Kuonqui, en entrevista para Manavisión Plus, reseñó que hace 15 años se realizan monitoreos de satélites e incluso tecnologías modernas se adaptan a la agricultura moderna. El experto señaló que en la actualidad existen plataformas y aplicaciones innovadoras que permiten la detección de plagas y enfermedades. Muchas de estas se han implementado en grandes cultivos de plátano, pero también pueden simplificar la vida de los agricultores con menos extensiones de sembríos.

Agricultura 4.0 a la vanguardia de la tecnología

«El modo de agricultura convencional de los últimos años ha pasado factura. Hoy por hoy existen nuevas plagas y enfermedades que afectan los cultivos y para ello hay que utilizar nuevas tecnologías Agricultura 4.0″, dijo Kuonqui. Detalló que actualmente se usan muchos insecticidas y plaguicidas que afectan el suelo lo que hace que pierda los nutrientes. Esta afectación del suelo puede generarse también por el uso excesivo de fertilizantes.

Para Kuonqui la Agricultura 4.0 facilita el uso de sensores que recopilan datos sobre el suelo, la humedad, los nutrientes y las condiciones climáticas. Esta información se utiliza para automatizar procesos como el riego o la fertilización, asegurando que las plantas reciban lo que necesitan exactamente. Estas nuevas tecnologías van en vanguardia con las incidencias por el cambio climático, lluvias, altas temperaturas y demás.

Permiten optimizar el uso de recursos como el agua

«Con la ayuda de satélites, sensores y drones se pueden ver los cambios que se dan en las plantas y corregirlos a tiempo. Es importante hacer estudios de suelo para conocer la estructura del mismo y los microorganismos. De ahí en adelante se realiza un plan de manejo óptimo para que las plantaciones estén en óptimas condiciones para que den su máxima producción», señaló.

Como parte de la Agricultura 4.0 existen plataformas gratuitas sobre riego inteligente. Se pueden realizar estudios como el déficit de presión de vapor lo que ayuda a monitorear cuánta agua necesita el cultivo y darle la cantidad adecuada en el momento y el día. Por ejemplo, dicho estudio permite que las plantaciones no tengan exceso de agua, lo que les causaría estrés. A decir de Kuonqui una planta estresada deja de fotosintetizar lo que hace que afecte a la fruta.

Información sobre el manejo de sus cultivos

Entre los beneficios de la Agricultura 4.0 se encuentra la automatización y los datos precisos permiten optimizar el uso de recursos como el agua y los fertilizantes. También ayuda a reducir el desperdicio, disminuir la huella de carbono y mejorar la gestión de los recursos naturales. Los agricultores pueden tomar decisiones más informadas y a tiempo real sobre el manejo de sus cultivos. Finalmente asegura la calidad y seguridad de los alimentos mediante una trazabilidad completa y un mejor control de la producción.