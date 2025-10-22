La Alcaldía de Portoviejo destina más de 300 mil dólares para cubiertas en cuatro instituciones educativas de zonas rurales

En un acto oficial, el alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, realizó la entrega de la cubierta de la Unidad Educativa Guaranda #43. Está ubicada en la parroquia rural Chirijos. Estudiantes, padres de familia y otros residentes acudieron a la jornada. Esta representa una mejora significativa en la infraestructura educativa de la zona.

La obra, cuya inversión superó los 90.000 dólares, beneficia directamente a una población estudiantil de más de 300 alumnos. El alcalde Pincay destacó que esta cubierta es la de mayor valor de las ejecutadas hasta la fecha. Esto se debe a la ampliación de su espacio. «Anteriormente solo era la cubierta, pero la solicitud de los padres de familia era que también le hubiéramos realizado la parte donde los niños también hacen su parte recreativa. Por eso encareció un poquito la obra», explicó el burgomaestre.

Plan de infraestructura y beneficiarios de zonas rurales de Portoviejo

La entrega en Chirijos forma parte de un plan municipal más amplio. El plan contempla la construcción de 16 cubiertas para unidades educativas en todo el cantón. Hasta el momento, el municipio ha destinado 320.000 dólares para las primeras cuatro cubiertas. Esto representa una inversión aproximada de entre 75.000 y 80.000 dólares por cada estructura.

El alcalde Pincay detalló que, además de la Unidad Educativa Guaranda #43, las cubiertas se han destinado a la Unidad Educativa Playa Prieta, la Unidad Educativa Abdón Calderón y la Unidad Educativa Alajuela. De estas cuatro, ya se han inaugurado las de Playa Prieta y Guaranda.

El número total de estudiantes beneficiados con estas cuatro primeras cubiertas asciende a cerca de 2.500. Específicamente, en el colegio Playa Prieta se benefician 280 estudiantes. En la Unidad Educativa Abdón Calderón, más de 1.000. En la Unidad Educativa Guaranda #43, 300. Y en la Unidad Educativa Alhajuela, aproximadamente 700. El plan de la administración municipal es construir ocho cubiertas adicionales el próximo año. Las cuatro restantes se construirán en 2027, con la meta de beneficiar a unidades educativas de mayor tamaño en el futuro.