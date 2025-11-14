La Amazonía de Ecuador dejó huella en Shawn Mendes: “Nunca me había sentido tan en paz como esos días”

El cantante canadiense Shawn Mendes compartió una serie de fotografías y videos en su cuenta de Instagram sobre su experiencia en la Amazonía de Ecuador.

La publicación demuestra cómo su visita a la comunidad kichwa de Sarayaku, en la provincia de Pastaza, durante enero pasado, dejó una huella en él.

Mendes, de 27 años, describió en el texto acompañante cómo su relación con los pueblos indígenas le dejó lecciones sobre el amor, la verdad, la comunidad y la conexión con la naturaleza.

La experiencia de Shawn Mendes

En las imágenes, Mendes aparece participando en actividades cotidianas de la comunidad: jugando fútbol descalzo, navegando por el río Napo, cubierto de barro tras caminatas y tocando la guitarra junto al fuego bajo los árboles centenarios. Estas escenas ilustran momentos de convivencia que, según el artista, le permitieron acceder a una sabiduría ancestral distinta del conocimiento técnico moderno.

“Realmente no puedo empezar a expresar cuánto cambió mi vida durante y después de esa visita. Sentí que me dieron el don de ver el mundo a través de una lente más hermosa y conectada”, escribió Mendes en su post.

Además, describió su paso por la selva como un momento de conexión espiritual y personal. “Nunca me había sentido tan en paz como en esos días sentado bajo los árboles y escuchando los sonidos del bosque”, destacó el famoso artista.

Su conexión con los pueblos indígenas

Mendes agregó que los indígenas han cuidado la tierra con respeto y amor durante generaciones, un mensaje que resuena en el contexto de la deforestación acelerada en la Amazonía. “Proteger y defender los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo está intrínsecamente ligado a proteger y defender la naturaleza misma“, manifestó al arranque de su post.

Luego, expresó: “No sé mucho, pero sí sé que durante muchísimas generaciones, los pueblos indígenas han estado en comunión con la tierra que todos habitamos y la han cuidado con profundo respeto y amor… y si buscáramos orientación sobre cómo proteger y restaurar nuestro hogar… los pueblos indígenas son la clave”.

La activista Helena Gualinga, de 23 años y originaria de Sarayaku, respondió a la publicación agradeciendo al músico por “honrar y reconocer el trabajo vital” de los pueblos originarios en la preservación de sus territorios.

Gualinga, conocida por su activismo climático en foros internacionales como la COP, ha colaborado previamente con Mendes en campañas por los derechos indígenas.

¿Quién es Shawn Mendes?

Shawn Mendes irrumpió en la escena musical en 2013 con covers en la plataforma Vine que sumaron millones de vistas.

Su debut con el EP Handwritten (2015) y el sencillo “Stitches” lo catapultaron al estrellato pop, seguido de álbumes como Illuminate (2016), Shawn Mendes (2018), Wonder (2020) y Shawn (2024), con hits como “There’s Nothing Holdin’ Me Back”. Ha ganado cuatro Grammy y vendido más de 50 millones de discos.

Paralelamente, Mendes se ha volcado en el activismo climático. En 2024 y enero de 2025, visitó la Amazonía ecuatoriana con Helena Gualinga, promoviendo derechos indígenas y conservación. Durante ese tiempo se conoció que tuvieron un romance, pero no se difundieron más detalles.

En noviembre pasado, actuó en los Earthshot Prize en Río, apoyando la iniciativa de Prince William contra el cambio climático.