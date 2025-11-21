La ampliación y asfaltado de la vía a Colorados del Búa en Santo Domingo, en la recta final

La ampliación y el asfaltado de la vía a Colorados del Búa avanzan en Santo Domingo después de décadas de reclamos ciudadanos y un deterioro vial persistente.

La ampliación y el asfaltado de la vía a Colorados del Búa, en Santo Domingo, avanzan desde el 24 de marzo, cuando iniciaron oficialmente los trabajos para mejorar esta arteria que une zonas urbanas y rurales después de más de 40 años de espera por una intervención definitiva.

Una obra esperada por décadas

Los trabajos forman parte de un proyecto vial que incluye la ampliación de la avenida que conduce a Umpe Chico, donde la administración municipal reporta un avance cercano al 80%. Según autoridades locales, la ejecución representa un esfuerzo significativo debido a su importancia para la conectividad de sectores históricamente rezagados.

La obra cuenta con una inversión estimada de USD 2.700.000, monto destinado al asfaltado en tres pulgadas para garantizar mayor durabilidad. Las autoridades esperan que la intervención concluya entre 45 y 60 días, siempre que las condiciones climáticas permitan mantener el ritmo de trabajo.

Sin embargo, moradores señalaron que el empalme de la obra aún no se integra completamente con la avenida Emilio Lorenzo Stehle, por lo que esperan una revisión técnica que permita asegurar la correcta conexión y funcionalidad del tramo.

Ampliación focalizada en la zona urbana

El proyecto contempla el asfaltado de 4,5 kilómetros de la vía a Colorados del Búa. No obstante, la ampliación a cuatro carriles se ejecutará únicamente en 3,5 kilómetros, correspondientes al tramo ubicado dentro del perímetro urbano. La decisión responde a criterios de planificación territorial y al volumen vehicular registrado en ese sector.

La vía había presentado un deterioro progresivo durante años, especialmente en temporadas invernales. Los baches y hundimientos se agravaron, afectando la movilidad y elevando los tiempos de viaje entre la zona urbana y las comunidades rurales.

Esta situación también generó condiciones de inseguridad. Los vehículos debían reducir significativamente la velocidad para sortear los baches, lo que aumentó la vulnerabilidad de los conductores ante asaltos en los tramos menos transitados.

Voces ciudadanas ante el avance de la obra

Habitantes y usuarios frecuentes de la vía expresaron que esta intervención era urgente y ampliamente solicitada. La precariedad del tramo afectaba el transporte público, la movilidad productiva y el acceso de residentes que dependen diariamente de esta arteria.

Carlos Guamán, conductor, señaló que espera una solución definitiva. “Hemos pasado años pidiendo a la autoridad que haga un buen trabajo en esta vía, pero solo venían y tapaban los huecos. Esperemos que se la concluya a tiempo”, sostuvo.

Los moradores pidieron que la obra mantenga supervisión permanente, especialmente en los puntos donde aún no se empata el nuevo asfaltado. También solicitaron que no se detengan las labores durante el invierno, para evitar retrasos en la entrega final.

Condiciones climáticas y continuidad

Los trabajos comenzaron el 24 de marzo, fecha que marcó el inicio formal de la intervención integral. Aunque el invierno podría ralentizar las actividades, la administración municipal prevé mantener un cronograma estable. Para esto coordina acciones técnicas que permitan trabajar en los sectores menos afectados por la lluvia.

La obra se considera estratégica debido al rol que cumple la vía en la movilidad cotidiana de los habitantes de Santo Domingo y quienes se trasladan hacia comunidades rurales. Su finalización permitirá mejorar la seguridad vial, optimizar tiempos de traslado y reforzar la conexión comercial con zonas productivas.

Contexto vial de Santo Domingo

El proyecto en la vía a Colorados del Búa representa uno de los avances más significativos en los últimos años. Para los sectores productivos, esta ruta conecta actividades agrícolas y comerciales con el casco urbano, lo que la convierte en un eje clave para la economía local.

La administración municipal sostiene que la obra avanza después de décadas en las que no se pudo ejecutar un proyecto de esta magnitud. Hoy, con más del 80% de avance en la avenida hacia Umpe Chico y con el asfaltado progresando, la expectativa ciudadana es que la intervención concluya dentro del plazo anunciado.