Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Quito
Sociedad

La AMT impone 37 citaciones en operativos viales en la Simón Bolívar y la Ruta Viva

La AMT sancionó a 37 conductores en apenas dos días durante controles en la Simón Bolívar y Ruta Viva. Las infracciones más frecuentes: licencias caducadas, llantas en mal estado, placas ausentes y no uso del cinturón.
3 minutos de lectura
La AMT impone 37 citaciones en operativos viales en la Simón Bolívar y la Ruta Viva
Uno de los controles.
La AMT impone 37 citaciones en operativos viales en la Simón Bolívar y la Ruta Viva
Uno de los controles.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Intensos controles de tránsito en Quito han resultado en 37 citaciones por infracciones peligrosas en la Simón Bolívar y Ruta Viva.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) sancionó a 37 conductores entre el miércoles 12 y el jueves 13 de noviembre de 2025 en operativos realizados en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva, con el objetivo de reducir siniestros viales y reforzar la seguridad en tramos de alta velocidad.

Desde el 12 de noviembre, la AMT intensificó operativos de control en la Simón Bolívar y la Ruta Viva. Durante dos días consecutivos se realizaron inspecciones aleatorias para verificar el cumplimiento de normas viales básicas.

Los 37 conductores sancionados cometieron infracciones frecuentes y de alto riesgo. Las más comunes fueron: llantas en mal estado, licencias caducadas o faltantes, ausencia o mal uso de placas, películas antisolares no permitidas y no uso del cinturón de seguridad.

Estas acciones forman parte de un plan más amplio del Municipio de Quito para combatir la siniestralidad vial.  El alcalde Pabel Muñoz presentó recientemente siete medidas urgentes para reducir accidentes y salvar vidas.

Refuerzo del control al transporte pesado

Uno de los puntos clave es la restricción al transporte pesado. A partir de diciembre, los camiones y tráileres tendrán prohibido circular en la Simón Bolívar y Ruta Viva durante las horas pico (06:00–10:00 y 16:00–20:00). Además, se instalarán cinco radares educativos, que no emitirán multas, sino que servirán para alertar a los conductores.

Durante los operativos ya realizados, los agentes también verificaron que los vehículos pesados respeten el carril derecho y la velocidad adecuada. Según la jefa del grupo 2 del eje Simón Bolívar, Ángela Tamayo, el objetivo es reducir el riesgo al evitar el sobrecalentamiento de frenos en estos vehículos.

Señalización y concienciación vial

Como parte del plan, el Municipio reforzará la señalización en puntos críticos. También se lanzará una campaña mediática con mensajes educativos en vallas y pantallas: “La velocidad mata, cada vida importa, baja la velocidad”.

Tutor que golpeaba a cinco perros en Quito fue multado con USD 11.593

Otra de las estrategias es el programa “Conductor Elegido”, en alianza con bares y discotecas, para promover la conducción responsable cuando hay consumo de alcohol.

Reacción de transportistas

No todos están conformes con las medidas. La Asociación Andina de Transportistas Internacionales por Carretera (Andinatic) rechazó la restricción del transporte pesado en la Simón Bolívar y Ruta Viva. Según este gremio, la medida afectaría sus operaciones logísticas.

Contexto de siniestralidad

El traslado de estas medidas responde a un panorama preocupante: la Simón Bolívar y Ruta Viva son corredores de alta siniestralidad en el Distrito Metropolitano de Quito. En los últimos años, la conducción sin licencia y las infracciones básicas han sido recurrentes en los balances de tránsito.

