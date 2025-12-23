Asamblea Nacional tuvo su último día de labores este lunes 22 de diciembre y entró en receso

La Asamblea Nacional inició su período de vacancia legislativa tras concluir, este lunes 22 de diciembre de 2025, su último día de labores del año. Lo hizo tras aprobar 19 leyes desde el inicio del actual período parlamentario, en mayo pasado. El balance legislativo evidencia que gran parte del tiempo del Pleno se concentró en la discusión de resoluciones. También hubo múltiples cambios del orden del día.

Durante la jornada final, la actividad en el Palacio Legislativo resultó bastante limitada. Pocos asambleístas acudieron a las instalaciones y la presencia estuvo marcada principalmente por personal administrativo y técnico. Ellos son los encargados de mantener operativa la institución hasta el cierre formal del año legislativo. La Asamblea no se cerrará, varias áreas administrativas permanecerán operativas.

Asamblea Nacional con 78 cambios del orden del día

Desde el 15 de mayo de 2025, cuando se instaló el nuevo período, el Pleno aprobó apenas 19 proyectos de ley. No obstante, dos de estas normas —la Ley de Integridad Pública y la Ley de Solidaridad Nacional— se declararon inconstitucionales por parte de la Corte Constitucional. En el caso de la Ley de Inteligencia, el organismo dispuso una suspensión parcial de su aplicación.

Además del trabajo legislativo en materia de leyes, la Asamblea aprobó 26 resoluciones, muchas de ellas derivadas de pedidos para modificar el orden del día de las sesiones. Estos cambios permitieron incluir temas adicionales a la agenda inicialmente prevista. De acuerdo con los registros oficiales, desde mayo hasta diciembre se presentaron 78 solicitudes de cambio del orden del día ante el Pleno.

Reformas legales relacionadas con la seguridad

De ese total de solicitudes, 42 se tramitaron desde octubre, lo que refleja un incremento en este tipo de pedidos durante el último trimestre del año. En varias sesiones, los cambios del orden del día se trataron de manera reiterada. En algunos casos, se incluyeron hasta tres solicitudes consecutivas, lo que extendió la duración de las jornadas legislativas. Un ejemplo ocurrió el 17 de diciembre, ese día se destinaron más de dos horas y cuarenta minutos únicamente para tratar estos cambios.

En esa sesión, el Pleno resolvió un solo punto: exhortar a sí mismo a respaldar reformas legales y constitucionales relacionadas con la seguridad. Se trató de una resolución que no implicó la aprobación directa de nuevas normas. Durante el mismo período legislativo, 16 proyectos de ley quedaron archivados, ya sea por falta de tratamiento. También se dio por no alcanzar los consensos necesarios para su aprobación en las distintas etapas del proceso parlamentario.

Las actividades legislativas se retoman el 5 de enero

Con estos resultados, los asambleístas iniciaron oficialmente el receso de fin de año. Está previsto que las actividades legislativas se retomen el próximo 5 de enero de 2026, tras las festividades, para dar continuidad al trabajo pendiente en comisiones y en el Pleno. El balance deja en evidencia que, además de la producción normativa, el debate interno y los ajustes constantes a la agenda marcaron la dinámica de la Asamblea Nacional durante 2025.