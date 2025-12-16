COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Espectáculos
Novedades

La cantante Karol G sorprende con su nuevo look: “Me corté el pelo yo misma”

La cantante colombiana Karol G sorprendió a sus fanáticos al cortar su larga cabellera durante sus vacaciones en Hawái.
Karol G compartió fotos de su nuevo corte de cabello.
Karol G compartió fotos de su nuevo corte de cabello.
Karol G compartió fotos de su nuevo corte de cabello.

La artista colombiana Karol G compartió en sus historias de Instagram, desde Hawái, Estados Unidos, que se cortó el cabello ella misma.

Se trata de un gran cambio para ‘La Bichota’, ya que pasó de su larga cabellera al lucir un corte sobre los hombros.

La decisión de Karol G

La intérprete, conocida por éxitos como ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’, explicó que su decisión se dio para recuperar su cabello, el cual ha sometido a diversas tinturaciones y procesos químicos.

¡Ah! Me corté el pelo yo misma. Aprovechando la temporada pa’ que me crezca bien sanito”, indicó en una historia.

El cambio se produjo durante un periodo de descanso en el que la cantante disfrutaba de playas, naturaleza y tiempo con familiares.

Karol G lució su cabello corto.

El proceso del cambio

Karol G publicó imágenes de mechones cortados en el lavamanos del hotel y fotografías posteriores luciendo el nuevo corte, un bob relajado y desestructurado por encima de los hombros.

El estilo mantiene su textura natural con ondas suaves, contrastando con su melena larga habitual, frecuentemente complementada con extensiones.

La cantante ha experimentado previamente con diversos colores y longitudes, adaptando su imagen a etapas como el azul para ‘KG0516’ o el rosa para ‘Mañana Será Bonito’. Durante este 2025 mantuvo tonos rubios y naturales para la promoción de su álbum ‘Tropicoqueta’, lanzado con gran éxito.

Karol G acaba de estrenar ‘La PremiEre’

La colombiana sigue viviendo un gran momento en su carrera, siendo considerada la artista femenina más influyente de la música latina.

El pasado 7 de diciembre estrenó su especial audiovisual ‘La PremiEre’, producido por Bichota Films, en televisión simultánea en varios países. Días después lo publicó en su canal oficial de YouTube, donde registra miles de reproducciones.

El proyecto documenta el proceso creativo detrás de su álbum ‘Tropicoqueta’, con estética nostálgica de los años 90 y 2000. Filmado en Ciudad de México, Cartagena, Los Ángeles y Medellín, incluye presentaciones inéditas, videoclips, colaboraciones como con Marco Antonio Solís, Eddy Lover y Mariah Angeliq, y apariciones de íconos como La Tigresa del Oriente.

¿Qué pasó con Feid?

A nivel personal, Karol G es asediada por las especulaciones de una ruptura con el cantante colombiano Feid, cuyo romance fue oficializado en junio de 2023.

Desde hace varios meses, medios especializados hablan de una separación de los artistas, al no ser vistos en eventos públicos, ni interactuando en redes sociales.

Los fans de ambos han lamentado esta situación, asegurando que confían en que su relación se volvió más privada, pero que no ha terminado.

Karol G y Feid no se han pronunciado al respecto. Pese a ello, fanáticos han tomado el cambio de look de la colombiana como un posible “cierre de ciclos”.

