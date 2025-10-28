La cantante mexicana Dulce María volverá a ser mamá a los 40 años: «Este bebé viene a completar mi familia»

A pocas semanas de cumplir 40 años de edad, la actriz y cantante mexicana Dulce María anunció que está en la espera de su segundo bebé.

La artista, recordada por su exitoso pasado en la agrupación RBD, dio la noticia a través de la portada de la revista Marie Claire México.

Dulce María espera con ansia a su segundo retoño

En un post de Instagram, la revista informó: «A punto de cumplir 40 años y 35 de carrera, @dulcemaria atraviesa una de las etapas más transformadoras de su vida: un embarazo que la invita a detenerse, reflexionar y reconectarse con lo esencial». La publicación está acompañada por varias fotos de la cantante, con un abultado vientre de gestación.

En la entrevista, Dulce María contó que este segundo embarazado fue una sorpresa para ella. «Cuando me enteré, fue un freno total. Acababa de lanzar la canción ‘Jaula de oro’, había grabado un video y estaba produciendo otras canciones; de repente tuve que pausar todo. Mi vida dio un giro. Ahora mi prioridad absoluta es este embarazo y mi familia», dijo.

«Me había puesto como límite los 40 años: quería cerrar ciclos y enfocarme en mi carrera. Pero, gracias a Dios, todo va bien. Este bebé viene a completar mi familia. Es un proceso lento y acelerado al mismo tiempo, sobre todo porque los primeros meses son intensos: hay muchas cosas que deben pasar para que todo salga bien«, añadió.

Paco Álvarez compartió la noticia con alegría

Horas antes del anuncio oficial, Dulce María había anticipado en Instagram un «aviso muy lindo», generando curiosidad entre sus seguidores. Mientras que su esposo, Paco Álvarez, hizo lo propio en redes sociales. «Les compartimos la noticia más hermosa del mundo. Te amo @dulcemaria. La familia crece y yo soy el hombre más feliz del universo”, escribió.

Álvarez, conocido por su trabajo en cine y con tres hijos de un matrimonio anterior, expresó su emoción por este paso conjunto.

Cabe recordar que Dulce María y Paco Álvarez se casaron el 9 de noviembre de 2019, mientras que su primera hija en común, María Paula, nació el 3 de diciembre de 2020.

Dulce María se quería enfocar en su carrera

La mexicana indicó que ve el suceso como un «regalo inesperado del universo», que llegó cuando planeaba enfocarse en su carrera tras 35 años en la industria del entretenimiento. Aunque no fue planeado, la noticia la llenó de vitalidad y la motivó a priorizar su salud y familia.

«También estoy aprendiendo a equilibrar mi vida profesional, porque aunque quiero seguir creando y produciendo, sé que ahora mi prioridad es la vida que estamos gestando», dijo en la entrevista.

Por el momento, se desconoce el sexo del bebé, así como detalles sobre la fecha probable de parto.

Un ícono musical para toda una generación

Dulce María Espinosa Saviñón, nacida el 6 de diciembre de 1985, saltó a la fama como integrante de la banda RBD, derivada de la telenovela Rebelde (2004-2006), que la consolidó como ícono juvenil en Latinoamérica. Sin embargo, está en el mundo televisivo desde los 5 años.

Con una carrera que abarca actuación en producciones como Corazón Salvaje (2009) y música solista, incluyendo álbumes como Extranjera (2018), ha vendido millones de discos y acumulado premios, como el TVyNovelas.

Pese al paso de los años, toda una generación la recuerda por sus años en RBD, donde su energía y espontaneidad la hicieron destacar.