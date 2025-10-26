La cantante Nelly Furtado se despide de los escenarios tras 25 años

La cantante luso-canadiense Nelly Furtado, de 46 años, anunció que abandona las presentaciones en vivo de manera indefinida, con el fin de dedicarse a otros proyectos creativos y personales que se ajustan mejor a su nueva etapa vital.

El comunicado coincide con el 25 aniversario de su álbum debut Whoa, Nelly!, publicado en 2000.

Nelly Furtado seguirá siendo compositora

La artista, nacida en Ottawa, Canadá, de padres portugueses, compartió una imagen de ella a los 20 años, antes de su primera actuación profesional en el festival Lilith Fair.

En el texto, Furtado reflexiona sobre cómo su música ha perdurado, alcanzando a nuevas generaciones a través de plataformas como TikTok. «En el año 2000, recordaba sentir un propósito al esperar que algún niño desempolvara el vinilo de Whoa, Nelly! algún día en una tienda de discos y pensara que era genial o inspirador», escribió. «¡Así que nunca imaginé que habría tantas formas nuevas de descubrir música ‘antigua’ en 2025!», añadió.

Furtado agregó que no cerrará por completo su carrera musical, ya que seguirá ligada como compositora. «He disfrutado enormemente de mi carrera y aún amo escribir música, ya que siempre lo he considerado un pasatiempo que tuve la suerte de convertir en profesión. Me seguiré identificando como compositora para siempre«, precisó.

Un año lleno de éxitos, pero también de críticas

Este anuncio llega después de un año de actividad intensa. En septiembre de 2024, Furtado lanzó 7, su primer álbum de estudio en siete años, grabado en colaboración con su hija Nevis Gahunia, de 22 años, y artistas como Tove Lo y SG Lewis.

El disco, que mezcla pop, R&B y sonidos latinos, ha sido bien recibido y impulsó una gira de festivales veraniegos, incluyendo presentaciones en Europa como el Sziget Festival en Budapest y el Super Bloom en Múnich.

Sin embargo, en los últimos meses, Furtado enfrentó comentarios en redes sociales sobre su apariencia física, debido a su aumento de peso.

Ante ello, en publicaciones previas promovió la autoaceptación, compartiendo una selfie en bikini para enfatizar su confianza pese a las presiones estéticas. «He encontrado nueva confianza y amor propio», ha dicho.

La carrera musical de Nelly Furtado

Nelly Furtado irrumpió en la escena musical con Whoa, Nelly!, que vendió más de 5 millones de copias mundialmente y le valió tres premios Juno en 2001 por mejor compositora, artista solista y sencillo. Su hit «I’m Like a Bird» ganó un Grammy en 2002 a la mejor interpretación vocal pop femenina.

Posteriormente, el álbum Loose (2006), producido con Timbaland, generó éxitos globales como «Promiscuous», «Maneater» y «Say It Right», consolidándola como una de las voces más versátiles del pop de los 2000. Ha vendido más de 45 millones de discos en todo el mundo, explorando géneros desde el folk hasta el trip-hop.

Su regreso en 2024 fue impulsado por el resurgimiento de su catálogo en redes sociales, donde remixes y covers atrajeron a audiencias Gen Z. En entrevistas, describió cómo escuchaba sus canciones en fiestas y shows de otros artistas, lo que la motivó a crear nuevo material.