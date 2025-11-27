COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Belleza

La colombiana Catalina Duque es la nueva Miss International; la ecuatoriana Eunice Rivadeneira no avanzó al top 20

Catalina Duque Abréu, de Colombia, se coronó como Miss International 2025 en Tokio, Japón, destacando por su carisma y labor social. Ecuador no entró al top 20 con Eunice Rivadeneira.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Catalina Duque, de 26 años, le dio la cuarta corona de Miss International a Colombia.
Catalina Duque, de 26 años, le dio la cuarta corona de Miss International a Colombia.
Catalina Duque, de 26 años, le dio la cuarta corona de Miss International a Colombia.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La colombiana Catalina Duque Abréu, de 26 años, se coronó como Miss International 2025 este jueves, 27 de noviembre, en el Yoyogi National Gymnasium de Tokio, Japón.

La Señorita Colombia 2024 superó a las candidatas de Filipinas, Indonesia, Bolivia y Zimbabwe en la final, donde resaltó su compromiso con el altruismo y el trabajo social, valores centrales del certamen.

Así fue la gala final del Miss International

El certamen, organizado por la International Cultural Association, reunió a representantes de más de 70 países durante varias semanas de actividades que incluyeron pruebas de belleza, inmersión cultural japonesa y evaluaciones de oratoria.

La gala final inició con la selección de 20 finalistas, que luego se redujeron a 10 finalistas y finalmente a cinco contendientes para la corona. Entre las participantes de América en el top 20 estuvieron Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Nicaragua, Perú, República Dominica, Bolivia y Jamaica.

Finalmente, como ganadora fue anunciada Duque, mientras que Yollanda Chimbarami (Zimbabwe) quedó como primera finalista. El top cinco lo completaron la boliviana Paola Guzmán (segunda finalista), la indonesa Melliza Putri (tercera finalista) y la filipina Myrna Esguerra (cuarta finalista).

Feliz por su nueva corona

Catalina Duque Abréu, nacida en Miami pero radicada en Antioquia, Colombia, había sido coronada Señorita Colombia 2024 el 10 de noviembre de ese año en Cartagena. Su desempeño en Miss International enfatizó proyectos de empoderamiento femenino y bienestar social, alineados con los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas promovidos en el concurso.

Inmediatamente tras su victoria, la rubia expresó gratitud en inglés: “Quiero agradecer a mis compañeras de Miss International, somos una hermandad, una familia. Este es el mejor concurso de belleza que me hace creer que este tipo de certámenes todavía tienen un propósito. Somos más que belleza, somos unión, estoy muy feliz”. Posteriormente, en español, dedicó el triunfo a su nación: “Gracias Colombia, lo logramos”.

Ecuador no clasifica en el Miss International

La arquitecta y modelo Eunice Rivadeneira, Miss Ecuador 2024, no avanzó al top 20 pese a su selección previa en eventos como la mejor prueba de talento y el foro de mujeres emprendedoras.

Este es séptimo año consecutivo que la representante ecuatoriana no logra avanzar al grupo de finalistas. La última en hacerlo fue la guayaquileña Michelle Huet, quien llegó hasta el top 8. Mientras que María Fernanda Cornejo Alfaro se llevó la corona internacional en 2011.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El CNE de Colombia multa a la campaña del presidente Gustavo Petro por superar los topes de financiación en 2022

ONU abre vacantes: Postula al Programa de Jóvenes Profesionales 2025 hoy

El secreto que todos buscan: Así se prepara el arroz colorado de cerdo perfecto en casa

Policía de Ecuador y Colombia recapturaron a líder de grupo criminal, quien usaba identidad falsa

Crédito MITI-MITI en Ecuador: estos son los pasos y requisitos para acceder al financiamiento preferencial de vivienda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El CNE de Colombia multa a la campaña del presidente Gustavo Petro por superar los topes de financiación en 2022

ONU abre vacantes: Postula al Programa de Jóvenes Profesionales 2025 hoy

El secreto que todos buscan: Así se prepara el arroz colorado de cerdo perfecto en casa

Policía de Ecuador y Colombia recapturaron a líder de grupo criminal, quien usaba identidad falsa

Crédito MITI-MITI en Ecuador: estos son los pasos y requisitos para acceder al financiamiento preferencial de vivienda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El CNE de Colombia multa a la campaña del presidente Gustavo Petro por superar los topes de financiación en 2022

ONU abre vacantes: Postula al Programa de Jóvenes Profesionales 2025 hoy

El secreto que todos buscan: Así se prepara el arroz colorado de cerdo perfecto en casa

Policía de Ecuador y Colombia recapturaron a líder de grupo criminal, quien usaba identidad falsa

Crédito MITI-MITI en Ecuador: estos son los pasos y requisitos para acceder al financiamiento preferencial de vivienda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO