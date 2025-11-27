La colombiana Catalina Duque es la nueva Miss International; la ecuatoriana Eunice Rivadeneira no avanzó al top 20

La colombiana Catalina Duque Abréu, de 26 años, se coronó como Miss International 2025 este jueves, 27 de noviembre, en el Yoyogi National Gymnasium de Tokio, Japón.

La Señorita Colombia 2024 superó a las candidatas de Filipinas, Indonesia, Bolivia y Zimbabwe en la final, donde resaltó su compromiso con el altruismo y el trabajo social, valores centrales del certamen.

Así fue la gala final del Miss International

El certamen, organizado por la International Cultural Association, reunió a representantes de más de 70 países durante varias semanas de actividades que incluyeron pruebas de belleza, inmersión cultural japonesa y evaluaciones de oratoria.

La gala final inició con la selección de 20 finalistas, que luego se redujeron a 10 finalistas y finalmente a cinco contendientes para la corona. Entre las participantes de América en el top 20 estuvieron Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Nicaragua, Perú, República Dominica, Bolivia y Jamaica.

Finalmente, como ganadora fue anunciada Duque, mientras que Yollanda Chimbarami (Zimbabwe) quedó como primera finalista. El top cinco lo completaron la boliviana Paola Guzmán (segunda finalista), la indonesa Melliza Putri (tercera finalista) y la filipina Myrna Esguerra (cuarta finalista).

Feliz por su nueva corona

Catalina Duque Abréu, nacida en Miami pero radicada en Antioquia, Colombia, había sido coronada Señorita Colombia 2024 el 10 de noviembre de ese año en Cartagena. Su desempeño en Miss International enfatizó proyectos de empoderamiento femenino y bienestar social, alineados con los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas promovidos en el concurso.

Inmediatamente tras su victoria, la rubia expresó gratitud en inglés: “Quiero agradecer a mis compañeras de Miss International, somos una hermandad, una familia. Este es el mejor concurso de belleza que me hace creer que este tipo de certámenes todavía tienen un propósito. Somos más que belleza, somos unión, estoy muy feliz”. Posteriormente, en español, dedicó el triunfo a su nación: “Gracias Colombia, lo logramos”.

Ecuador no clasifica en el Miss International

La arquitecta y modelo Eunice Rivadeneira, Miss Ecuador 2024, no avanzó al top 20 pese a su selección previa en eventos como la mejor prueba de talento y el foro de mujeres emprendedoras.

Este es séptimo año consecutivo que la representante ecuatoriana no logra avanzar al grupo de finalistas. La última en hacerlo fue la guayaquileña Michelle Huet, quien llegó hasta el top 8. Mientras que María Fernanda Cornejo Alfaro se llevó la corona internacional en 2011.