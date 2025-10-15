La Conmebol impone multa de USD 105.000 a Liga de Quito y Tiago Nunes por infracciones en Copa Libertadores

La comisión disciplinaria de la Conmebol aplicó multas que suman USD 105.000 a Liga de Quito y a su entrenador, el brasileño Tiago Nunes, por incumplimientos del Manual de Clubes en el partido de vuelta de cuartos de final contra Sao Paulo por la Copa Libertadores.

Detalles de las multas aplicadas

La multa total de USD 105.000 se desglosa en cuatro sanciones establecidas en el artículo 5.1.11.6 del Manual de Clubes de la Copa Libertadores 2025.

Por el numeral 1, se sancionó a Tiago Nunes con USD 50.000 por presentarse al terreno de juego más tarde de la hora prevista, alterando el protocolo de inicio y desobedeciendo las indicaciones del árbitro. La institución Liga de Quito recibió una sanción de USD 20.000 por la misma infracción.

Por incumplir el numeral 2, relacionado con la tardanza en reanudar el segundo tiempo, se multó a Liga de Quito con USD 20.000 y a Nunes con USD 15.000. Estas cantidades serán debitadas automáticamente del dinero que el club recibe por derechos audiovisuales y patrocinios provenientes del torneo.

Sumado a lo anterior, la Conmebol emitió una advertencia formal para el club y el DT debido a la presentación tardía en la rueda de prensa oficial posterior al encuentro.

Expediente disciplinario por publicación en redes sociales

Además, la Unidad Disciplinaria de la Conmebol abrió un procedimiento por una publicación realizada por Liga de Quito en redes sociales tras la victoria en Morumbí, que fue objeto de críticas por parte de Nacional de Uruguay.

La acusación se fundamenta en el artículo 12 del Código Disciplinario, que estipula principios de conducta para asociaciones, clubes, jugadores y oficiales. Se investiga si Liga de Quito infringió puntos relativos a la lealtad, integridad y deportividad.

En particular, podrían haberse vulnerado los literales b) y c) del artículo 12.2, que prohíben comportamientos ofensivos, insultantes, difamatorios o que violen pautas mínimas de conducta aceptable dentro del fútbol organizado.

Próximo desafío en la Libertadores

Tras eliminar a Sao Paulo con un marcador global de 3-0, Liga de Quito enfrentará a Palmeiras en semifinales. Este será el cuarto equipo brasileño que mide el conjunto ecuatoriano en la edición 2025, luego de partidos contra Flamengo y Botafogo.

El partido de ida se jugará el jueves 23 de octubre a las 19h30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. El encuentro de vuelta será el jueves 30 de octubre a la misma hora en el Allianz Parque de Sao Paulo.

De avanzar, Liga de Quito disputará la final de la Copa Libertadores el 29 de noviembre en Lima, donde podría enfrentar a Racing de Argentina o Flamengo de Brasil, ambos finalistas aún por definirse.

Contexto y repercusiones

Las multas y advertencia reflejan la rigurosidad con la que la Conmebol aplica sus normativas disciplinarias para mantener el orden y el respeto en el torneo continental más prestigioso de clubes.

Para Liga de Quito y Tiago Nunes, estas sanciones implican no solo un impacto económico sino un llamado a la disciplina institucional y profesional, justo en momentos decisivos de la definición del torneo.

Las próximas semanas serán cruciales para el club, que buscará mantenerse enfocado en su lucha por el título pese a estos contratiempos.