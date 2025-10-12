La corona de Reina de Manabí regresó a Chone tras seis años: ¿Quién es Paula Zambrano, la nuevo soberana?

Seis años tuvieron que pasar para que la corona de Reina de Manabí regresara a Chone, cantón considerado la cuna de la belleza manabita.

La noche del reciente sábado, en el parque Las Vegas de Portoviejo, la chonense Paula Salomé Zambrano Giler fue coronada como soberana provincial.

Antes que ella, la última chonense en ganar la corona de Manabí fue Ana Patricia Dueñas Zambrano, en 2019. Su reinado duró dos años, ya que en 2020 no se eligió a su sucesora por la pandemia de Covid–19.

¿Quién es la Reina de Manabí 2025?

Paula Salomé tiene 18 años y fue coronada como Reina de Chone en julio de este año. Desde ese momento, su nombre comenzó a sonar con fuerza como favorita a ganar el título de belleza provincial.

La joven es estudiante de la carrera de Medicina. Ella cursa el segundo semestre y sueña con ser una gran doctora.

Paula Salomé vivió con alegría el proceso de Reina de Manabí. Durante casi dos semanas compartió con las otras 11 candidatas, cumplió con visitas protocolarias y se mostró siempre carismática.

Cabe destacar que la competencia de belleza de este año no fue sencilla. Y es que en el grupo de candidatas sonaban varias como grandes favoritas. De hecho, en la gala de elección se evidenció una gran preparación en cada una de ellas.

Sus primeras declaraciones como soberana de los manabitas

Tras ganar la corona, Paula Salomé contó que soñó con ser Reina de Manabí desde que la niñez. «Una Paula de cinco años soñó con estar aquí», dijo.

Además, destacó lo mucho que se preparó para brillar en la noche de la elección y hacerse de la corona. «Este triunfo se lo dedico a Dios, que fue mi mentor y mi guía. A mis padres, a mis hermanos y a mi gente hermosa de Chone. Me preparé mucho, puedo de decirlo, fue un camino largo, pero aquí tenemos los resultados», precisó.

También indicó que quiere trabajar por las personas de su cantón y la provincia. «Quiero que me recuerden como una reina que deja una huella para el futuro de Manabí. Es una inspiración trabajar por Manabí», detalló la pelinegra.

Así fue el certamen Reina de Manabí 2025

La noche de este sábado 11 de octubre, cientos de personas se concentraron en el parque Las Vegas de Portoviejo para conocer a la nueva reina de los manabitas.

La elección arrancó a las 20h00 con la presentación de las candidatas en un video grabado en el Cerro Jaboncillo. Una a una se identificó mencionando además el cantón que representaba. Posteriormente hicieron su primera aparición caminando hacia el escenario para la coreografía de opening.

Durante el desfile en traje de baño se repartieron las primeras dignidades, que no tienen relación con el resultado final:

Señorita Amistad: Hilen Buenaño, cantón Pichincha.

Hilen Buenaño, cantón Pichincha. Señorita Mall del Pacífico: Eliana Jara, cantón Manta.

Eliana Jara, cantón Manta. Señorita Cleo Medical: Eliana Jara, cantón Manta.

Eliana Jara, cantón Manta. Señorita Sonrisa: Jeilene Casanova, cantón Montecristi.

Jeilene Casanova, cantón Montecristi. Señorita Fotogenia: Elda Fernández, cantón Santa Ana.

Luego de esto, las candidatas desfilaron en traje de gala y respondieron a una pregunta. El resultado final fue el siguiente: