La Corte Constitucional se pronuncia ante la propuesta del Presidente Daniel Noboa de convocar a una asamblea constituyente.

La Corte Constitucional del Ecuador emitió un comunicado este viernes, 19 de septiembre de 2025. Se dirigió al país ante la propuesta de convocatoria a una asamblea constituyente, la cual fue anunciada por el presidente Daniel Noboa. La entidad confirmó que ya han ingresado varias demandas de inconstitucionalidad en contra de dicha iniciativa.

El pronunciamiento recuerda que Ecuador es un Estado constitucional y democrático. Subraya que todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la ley. La fortaleza de la democracia, indica el texto, se basa en el respeto a las normas.

Las instituciones del Estado solo pueden actuar dentro del marco de sus competencias. Este principio protege a la ciudadanía frente a decisiones arbitrarias. Es un pilar esencial de nuestro Estado de derecho, afirmó la Corte.

El rol ineludible de la Corte Constitucional

El comunicado reafirma el papel de la Corte Constitucional como garante de la norma suprema. Como máximo órgano de interpretación y control, tiene el deber de velar por la Constitución. Sus decisiones y precedentes son vinculantes y de obligatorio cumplimiento.

Ningún órgano del poder público puede desconocer los mecanismos constitucionales existentes. Además, la Corte asegura que respeta las iniciativas de participación ciudadana. Sin embargo, su rol es velar con independencia por el cumplimiento de los procedimientos jurídicos.

Un llamado a la prudencia y la institucionalidad

Finalmente, la Corte Constitucional reafirmó su compromiso con los derechos de todos los ciudadanos. También con la vigencia del orden constitucional y la democracia. En este sentido, la entidad hizo un enérgico llamado a la prudencia.

El organismo exhortó a todas las autoridades y actores políticos y sociales del país. Les pidió conducir sus actuaciones dentro de la institucionalidad vigente.