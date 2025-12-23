La defensa de Bolsonaro solicita al Supremo de Brasil que pueda ser operado el día de Navidad

El equipo legal del expresidente brasileño Jair Bolsonaro solicitó este miércoles al Tribunal Supremo autorización para que se lo pueda trasladar a un hospital de Brasilia con el fin de someterse a una nueva intervención quirúrgica por una hernia inguinal.

El pedido se dirigió al magistrado Alexandre de Moraes, quien actúa como juez instructor en el proceso por golpe de Estado. Según el escrito presentado, los abogados solicitaron que Bolsonaro se lo interne este jueves para realizarse los exámenes y preparativos previos al procedimiento médico.

Bolsonaro se encuentra cumpliendo una condena de 27 años de prisión desde finales de noviembre, cuando lo trasladaron a un centro de detención en la sede de la Policía Federal en Brasilia, luego de intentar retirarse la tobillera electrónica que portaba mientras cumplía arresto domiciliario.

Decisión pendiente del Supremo

El juez Alexandre de Moraes dispone de un plazo de 24 horas para pronunciarse sobre la solicitud. El magistrado es responsable de resolver no solo las peticiones relacionadas con la situación penitenciaria de Bolsonaro, sino también las de otros condenados por la fallida trama golpista de finales de 2022.

De acuerdo con la defensa, la cirugía no es de carácter urgente, pero los médicos recomiendan que se realice lo antes posible para evitar un deterioro del estado de salud del exmandatario.

Antecedentes médicos

Jair Bolsonaro, de 70 años, se ha sometido en los últimos años a varias cirugías abdominales, principalmente por hernias y obstrucciones intestinales, complicaciones que se remontan al apuñalamiento sufrido en 2018 durante la campaña presidencial.

Además, en septiembre de este año, el expresidente se sometió a una operación por una serie de lesiones cutáneas, según informaron entonces fuentes médicas y su entorno político.

Mientras se aguarda la decisión del Tribunal Supremo, la solicitud vuelve a situar la salud de Bolsonaro en el centro del debate judicial, en paralelo a los procesos penales que enfrenta por los hechos vinculados al intento de ruptura institucional en Brasil.