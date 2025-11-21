La ecuatoriana Nadia Mejía, de favorita en el Miss Universo 2025 a ser la nueva ‘Miss Tocuyo’

La ecuatoriana Nadia Mejía sería la nueva ‘Miss Tocuyo’ de la 74° edición del Miss Universo 2025, tras erigirse como gran favorita sin lograr la clasificación al grupo de 30 finalistas. Sin embargo, no es la primera vez que una representante de Ecuador suena como fuerte aspirante a la corona universal, para luego quedar fuera de las clasificadas.

¿Qué significa ser la ‘Miss Tocuyo’?

El término ‘Miss Tocuyo’ surgió tras el Miss Universo 2016 y se refiere a la candidata que genera expectativas como ganadora, pero queda eliminada en las primeras rondas.

Este se originó para hacer alusión a la venezolana Mariam Habach, originaria de El Tocuyo, quien no clasificó al grupo de finalistas de Miss Universo 2016 pese a encabezar todas las competencias preliminares. No es un premio oficial, sino un reconocimiento simbólico en redes sociales y foros de misólogos.

Nadia Mejía y otras candidatas pugnan por el título

En el certamen de este año, Nadia Mejía destacó desde su arribo a Tailandia, convirtiéndose en una de las preferidas de seguidores y expertos en belleza. Ella era una de las infaltables en los diversos rankings que se difundían en redes sociales. Pese a todo ello, no sobrevivió al primer corte de candidatas.

Entre las favoritas que tampoco avanzaron al Top 30 está la peruana Karla Bacigalupo, de 26 años, quien generó expectativa por su experiencia en pasarelas y belleza. Mientras que Mahyla Roth, de Costa Rica, clasificó al Top 30, pero quedó fuera del grupo de 12 finalistas tras ganar ‘Más Fotogénica’.

La argentina Aldana Masset también fue destacada durante todo el certamen Miss Universo, pero tampoco logró colarse al grupo de finalistas. Ella también es señalada como una posible ‘Miss Tocuyo’.

Otras ecuatorianas consideradas como ‘Miss Tocuyo’

Nadia Mejía no es la primera ecuatoriana es ser considera la ‘Miss Tocuyo’ en el Miss Universo.

En 2018, la manabita Virginia Limongi representó al país en el certamen celebrado también en Bangkok, Tailandia. Desde su llegada logró cautivar con su belleza y habilidad en la pasarela. Era la favorita de muchos expertos, pero no clasificó.

En 2024, pasó algo muy parecido con Mara Topic. La oriunda de Guayaquil entró al top 30, pero luego fue eliminada pese a ser uno de los rostros más bellos del certamen. Se trató de una nueva frustración para los amantes de los concursos de belleza.

Cabe recordar que Ecuador tuvo su mejor clasificación en Miss Universo con Constanza Báez, quien se convirtió en la segunda finalista en el evento del 2013. De allí, el país ha visto morir sus ilusiones de ganar la corona universal.