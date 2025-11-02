COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Espectáculos
Belleza

La ecuatoriana Nadia Mejía se une a la concentración de Miss Universo 2025

El certamen Miss Universo 2025 arrancó este 2 de noviembre de 2025 con la concentración de las candidatas mundiales. La ecuatoriana Nadia Mejía ya se hizo presente.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Este sábado 2 de noviembre de 2025, la ecuatoriana Nadia Mejía se unió a la concentración del Miss Universo 2025, donde deberá competir con las representantes de otros 123 países.

Nadia Mejía, hija del cantante Gerardo Mejía, ganó la corona de Miss Universe Ecuador 2025 en julio pasado, por lo que ahora representa al país en el certamen internacional.

Inicia la competencia por la corona de Miss Universo 2025

A través de sus redes sociales, Miss Universo anunció el inicio oficial del certamen. Lo hizo compartiendo varias fotos de las candidatas en un post, el cual estuvo encabezado por una imagen de Nadia.

“¡Se respira emoción en el ambiente! Comenzó oficialmente el concurso de Miss Universo“, escribió la organización del evento. Mientras que en otra publicación escribió: “¡Aquí vamos! Primer día de inscripciones y pruebas de vestuario en el 74º concurso de Miss Universo”.

El calendario que se cumplirá en el concurso de belleza, que se desarrolla en Tailandia, es el siguiente:

  • 2 y 3 de noviembre: Registro / Sesión de fotos y mediciones.
  • 5 de noviembre: Imposición de bandas oficiales a las candidatas (07h00 de Ecuador).
  • 7 al 12 de noviembre: Actividades en la ciudad de Phuket.
  • 12 al 16 de noviembre: Actividades en la ciudad de Pattaya.
  • 15 de noviembre: Entrevista con el jurado.
  • 19 de noviembre: Competencia de Traje Nacional y Preliminar (01h00/ 07h00 de Ecuador).
  • 20 de noviembre: Competencia final (07h00 de Ecuador).

 

Así se puede votar por Nadia Mejía

Con el inicio de la concentración también arrancó una votación en redes sociales para  seleccionar un TOP 10 que compartirá una cena especial con Nawat Itsaragrisil, director nacional de Miss Universo Tailandia y director ejecutivo de la organización Miss Universo.

En las cuentas de Facebook e Instagram de Miss Universo Tailandia aparecen las fotos oficiales de la candidatas del certamen global, donde los fanáticos deben votar a través de likes. Se trata de una modalidad muy parecida  a la usada en el Miss Grand International, franquicia de Nawat.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de @missuniversethailand

Nadia Mejía quiere la corona de Miss Universo

La modelo ecuatoriana-estadounidense Nadia Mejía viajó hacia Tailandia el pasado 24 de octubre. Su travesía la emprendió este mediodía desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil.

Allí, decenas de fans y medios de comunicación se dieron cita para despedirla. La reina de belleza, de 29 años, se dijo emocionada por el apoyo recibido. “Muchísimas gracias. Yo puedo sentir su amor. Yo quiero la corona para Ecuador y vamos más fuertes que nunca”, dijo ante los medios.

Además, desfiló en varias ocasiones y practicó su grito de presentación: “Soy Nadia Grace Mejía, Ecuador”, dijo.

Más de 100 reinas pugnarán por la corona universal

El Miss Universo 2025 es la 74ª edición del certamen internacional de belleza, cuya gala de coronación tendrá lugar en el Impact Challenger Hall, ubicado en Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia. La actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, coronará a su sucesora al finalizar el evento.

En febrero pasado, Tailandia fue seleccionada como sede tras competir con países como Argentina, Costa Rica e India. Eventos preliminares se realizarán en Phuket y Pattaya.

La dimensión del certamen de belleza se evidencia en su número de candidatas: 123 países han confirmado la presencia de sus representantes.

