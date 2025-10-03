La ecuatoriana Samantha Quenedit entra al top 15 de la competencia de talento del Miss Grand International

La ecuatoriana Samantha Quenedit sigue dejando huella en el certamen Miss Grand International, que se desarrolla en Tailandia.

La oriunda de Quito ha llamado la atención desde su arribo al país asiático, destacando primero en el top 10 Pre- Arrival, que le significó una cena exclusiva con el presidente de la franquicia de belleza, Nawat Itsaragrisil. Ahora, brilló con luz propia en la audición Grand Talent.

Samantha cantó y bailó en competencia del Miss Grand

La audición de la competencia de talento se desarrolló este viernes 3 de octubre. Allí, las candidatas presentaron diferentes puestas en escena, que fueron desde el canto hasta la pintura.

En el caso de Samantha, ella cantó y bailó un tema de su autoría, luciendo un traje rosado. Su presentación desbordó belleza y carisma, siendo una de las más aplaudidas de la velada.

Al término de la audición, la ecuatoriana fue anunciada como parte del top 15, clasificando así a la competencia final de talento prevista para el 15 de octubre.

Las demás clasificadas son las candidatas de Ghana, Tailandia, Italia, Panamá, Japón, México, Myanmar, Zambia, República Checa, Hungría, Kirguistán, Tanzania, Kazajistán y Laos.

Ecuador ha dejado huella la competencia internacional

El país ha tenido buenas participaciones en el Miss Grand Internacional, una de ellas la de Andrea Aguilera en 2021, quien quedó como primera finalista. Mientras que Mara Topic, Miss Universo Ecuador 2024, entró en el top 10 en 2019.

El certamen de este año cumplirá una agenda previa a la noche de elección:

1 de octubre: ceremonia de bienvenida y conferencia de prensa.

9 de octubre: competencia de traje de baño.

10 de octubre: entrevista a puerta cerrada.

13 de octubre: concurso de traje típico.

15 de octubre: competencia preliminar y final de talento.

18 de octubre: elección final.

Las transmisiones de los eventos suelen ser por el canal de YouTube de la franquicia, pero hasta el momento no se tiene más información al respecto.

Cabe mencionar que desde el 5 de octubre iniciará la votación que llevará a una de las candidatas directamente al top 10 de la gala final. Esta se realizará a través del sitio web del certamen.

Una de las favoritas del Miss Grand International

Samantha Quenedit suena como una de las candidatas favoritas del Miss Grand International 2025. En los pocos días que lleva la competencia ya ha destacado en la cena con el presidente y ahora en la cita de talento.

Además, se ha mostrado amable y carismática con los fans del evento de belleza, a quienes les obsequió chocolates ecuatorianos.

En cada pasarela ha robado aplausos y en redes sociales circulan fotos y videos de sus apariciones.