La ecuatoriana Samantha Quenedit está entre las diez más votadas del Miss Grand International

La ecuatoriana Samantha Quenedit sigue destacando como gran favorita del certamen Miss Grand International, cuya gala final será el próximo 18 de octubre.

Este sábado 11 de octubre, la organización del concurso de belleza anunció a las diez candidatas más votadas en la categoría Miss Popular Vote y la oriunda de Quito se hizo presente.

Las más populares del Miss Grand

En el ranking publicado en las redes sociales del Miss Grand International, la representante de Ecuador aparece en el puesto 9. Mientras que la candidata de Suecia lidera el top.

Las otras candidatas que completan el grupo de las diez más populares son de Tanzania, Colombia, Tailandia, Myanmar, Malasia, Cuba, Guatemala y Filipinas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝗠𝗶𝘀𝘀 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 (@missgrandinternational)

Cabe mencionar que el Miss Popular Vote seguirá recibiendo votos hasta la mañana del 18 de octubre, ya que la candidata que alcance el primer puesto clasificará de manera automática al grupo de diez finalistas.

¿Cómo votar por Samantha Quenedit?

Las personas que quieran apoyar a la candidata ecuatoriana deben ingresar al sitio oficial missgrandinternational.com/contestants o escanear el código QR publicado por la organización.

El registro es gratuito, pero cada voto tiene un costo aproximado de un dólar estadounidense ($ 1,00). Se puede votar más de una vez.

Por otra parte, el certamen ha desarrollado varias votaciones en redes sociales, pero ninguna para enviar a la ganadora al grupo de finalistas. Por ejemplo, está vigente la votación de Best in Swinsuit que busca elegir al top 10 de las candidatas en traje de baño y que estará vigente hasta el 13 de octubre.

El paso de Samantha en el Miss Grand

La ecuatoriana Samantha Quenedit es una de las grandes favoritas del Miss Grand International, que se desarrolla en Tailandia.

Ella comenzó a destacar desde su arribo al país asiático, siendo parte del Top 10 Pre-Arrival junto a las representantes de de Brasil, Guatemala, Paraguay, Perú, Filipinas, España, Tailandia y Venezuela.

La joven beldad llegó al selecto grupo tras una votación en redes sociales y como premio participó en una cena exclusiva con Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International; y la actual soberana, Christine Juliane Opiaza. “Gracias a ustedes lo logramos (…) Qué felicidad que me da ver a todo un país unido y no puedo creerlo. Estamos cumpliendo un sueño, estoy muy agradecida con cada uno de ustedes”, dijo la quiteña tras su logro.

Ya en la audición Grand Talent, del pasado 3 de octubre, Samantha se consagró en el Top 15 tras cantar y bailar una canción de su autoría.

Ella deberá competir en la final de talento el próximo miércoles 15 de octubre, junto a las otras candidatas clasificadas: Ghana, Tailandia, Italia, Panamá, Japón, México, Myanmar, Zambia, República Checa, Hungría, Kirguistán, Tanzania, Kazajistán y Laos.

La gran noche de Samantha

El certamen Miss Grand International reúne a más de 70 reinas de belleza y tendrá su gala final el próximo 18 de octubre en Bangkok, Tailandia.

Previamente, las candidatas tendrán la competencia de traje típico, el 13 de octubre, y la gala preliminar, el 15 de octubre.

El Miss Grand es uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo y el favorito de miles de personas.