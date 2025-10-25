COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Espectáculos
Belleza

La ecuatoriana Smirnova Peñafiel gana título en la competencia de traje de baño del Miss Earth 2025

Smirnova Peñafiel, la representante de Ecuador en Miss Earth, se adjudicó una cinta durante la competencia de este sábado.
Smirnova Peñafiel, de 20 años, representa a Ecuador en el Miss Earth 2025. (Fotos: @oscarsalinasorg)
Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Smirnova Peñafiel es Ecuador en el certamen internacional Miss Earth 2025, que se desarrolla desde hace seis días en Filipinas.

Durante la jornada de esta sábado, las candidatas fueron parte de la competencia en traje de baño, donde la beldad tricolor no pasó desapercibida.

Smirnova brilla en el Miss Earth 2025

La organización Óscar Salinas, que posee los derechos de Miss Earth Ecuador, informó que Smirnova se llevó un título durante la competencia de hoy. «Ecuador se lleva el título de Miss Pontefino States, premio que otorga el equipo del hotel auspiciante», informó en sus redes sociales.

Además, la organización compartió varios videos de la representante ecuatoriana durante su pasarela en traje de baño y de gala. En estos se evidenció su dominio y belleza.

La guayaquileña Smirnova Peñafiel, de 20 años, fue designada como Miss Earth Ecuador en septiembre pasado. Mientras que su aventura por Filipinas inició el reciente lunes. «Cada día es una oportunidad para seguir creciendo, representar a mi país y conectar con mi propósito», indicó la beldad a través de Instagram.

Mientras que, tras su designación, expresó: «Ser Miss Earth es más que un título, es caminar con propósito y sumar alianzas que fortalezcan la causa ambiental».

Certamen celebra su aniversario de plata

El Miss Earth 2025 es la edición 25 del certamen, celebrando así su aniversario de plata. La gala final se realizará el próximo 5 de noviembre en el Okada Manila, Filipinas.

Allí, la australiana Jessica Lane a coronará a su sucesora entre candidatas de más de 80 países, promoviendo la conciencia ambiental global.

Lanzado en 2001 por Carousel Productions en Filipinas, Miss Earth surgió como evento ambiental internacional, siendo avalado por la ONU y UNICEF.

En 2003, superó a Miss International como tercer certamen más grande por participantes, y post-pandemia, se posicionó como el segundo tras Miss Universo. La Fundación Miss Earth, creada en 2004, colabora con el Departamento de Medio Ambiente filipino y la ONU.

Ecuador y su historia de éxito en el Miss Earth

Ecuador ha brillado en varias ocasiones en este certamen de belleza: Las tricolores Olga Álava y Katherine Espín ganaron la corona absoluta en 2011 y 2016, respectivamente.

Mientras que Cristina Reyes (2005) llegó al Top 16 y Jennifer Pazmiño (2010) alcanzó el título de Miss Aire, equivalente a primera finalista. Estos logros consolidan al país como uno de los más destacados en la historia del concurso.

Ecuador comparte con Venezuela y Brasil el segundo puesto de países con más coronas en Miss Earth (dos), solo por detrás de Filipinas, que lidera el ranking con cuatro títulos.

