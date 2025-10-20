COMUNIDAD POR USD 1
La esclerosis múltiple daña el cerebro años antes de que aparezcan los síntomas, revela un nuevo estudio

Esta nueva investigación da una esperanza frente a la esclerosis múltiple (EM) y su posible prevención a futuro.
La esclerosis múltiple daña el cerebro años antes de que aparezcan los síntomas, revela un nuevo estudio
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central.
Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

Investigadores de la Universidad de California en San Francisco (UCSF, Estados Unidos) analizaron miles de proteínas presentes en la sangre y, a partir de ello, crearon la imagen más clara hasta la fecha de cómo la esclerosis múltiple (EM) daña el cerebro de los pacientes años antes de que experimenten síntomas y acudan a consulta médica.

El estudio, publicado este lunes en ‘Nature Medicine’, explica por primera vez la secuencia de eventos que conducen a la enfermedad. Además, sus resultados abren la puerta a nuevas oportunidades para el diagnóstico, seguimiento y, posiblemente, nuevos tratamientos o incluso formas de prevenir la EM.

Efectos de la esclerosis múltiple se registran hasta siete años antes que los síntomas

El equipo de investigación analizó más de 5.000 proteínas en muestras de sangre de 134 personas con EM, tanto antes como después de su diagnóstico. Estas muestras fueron proporcionadas por el Repositorio de Sueros del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que almacena muestras de militares cuando solicitan unirse al ejército. Las muestras están disponibles para su estudiodécadasdespués, momento en el que algunas personas podrían haber desarrollado EM.

La evidencia de lesión de la mielina se observó aproximadamente siete años antes del inicio sintomático y precedió a la evidencia de lesión axonal en aproximadamente un año. Por el contrario, la afectación de los astrocitos solo se evidenció al inicio clínico.

El sistema nervioso central sufre daños

Entre las numerosas proteínas de señalización inmunitaria que se elevaron en la etapa temprana de la enfermedad, destacó la interleucina 3 (IL-3). Esta proteína desempeña un papel importante en esta fase temprana, cuando el sistema nervioso central sufre un daño significativo, pero el paciente aún no lo percibe. La IL-3 es conocida por reclutar células inmunitarias al cerebro y la médula espinal, donde atacan las células nerviosas.

Además, las personas con EM con una firma de autoanticuerpos distintiva previamente reportada mostraron una mayor actividad de las células inmunitarias. Esto, en comparación con quienes no la presentaban.

Los investigadores identificaron alrededor de 50 proteínas que presagian enfermedades futuras. Además, presentaron una solicitud de patente para un análisis de sangre diagnóstico que utiliza las 21 principales. «(El estudio) Podría ser un punto de inflexión en la forma en que entendemos y tratamos esta enfermedad», afirmó el profesor adjunto de Neurología en la UCSF y coautor principal del artículo, Ahmed Abdelhak.

Una esperanza frente a la esclerosis múltiple

El jefe de División de Neuroinmunología y Biología Glial del Departamento de Neurología de la UCSF y autor principal del artículo, Ari Green, resaltó que ahora que se sabe que la EM comienza mucho antes del inicio clínico, se abre la posibilidad real de que algún día se pueda prevenir o, al menos, proteger a las personas de lesiones mayores.

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central donde el sistema inmunitario ataca por error a la mielina, la cubierta protectora de los nervios.

Este daño interrumpe la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Esto, puede causar una amplia gama de síntomas, como problemas de visión, debilidad muscular, entumecimiento y problemas de coordinación y equilibrio. Los síntomas varían mucho y pueden aparecer, desaparecer o empeorar con el tiempo.

