Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
La esposa de Bruce Willis habla sobre cómo han cambiado las celebraciones navideñas en su familia

Emma Heming compartió una reflexión personal sobre cómo su familia vive la Navidad tras el diagnóstico de demencia de Bruce Willis y los cambios que ello implicó.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

Emma Heming, esposa del actor Bruce Willis, compartió una reflexión personal sobre cómo vive la temporada navideña mientras acompaña a su marido en el proceso de la enfermedad que enfrenta.

En una publicación reciente en su blog personal, Heming abordó los cambios que han experimentado como familia desde el diagnóstico del actor, señalando que las celebraciones “se ven diferentes ahora” y que las festividades requieren una planificación distinta a la de años anteriores.

“Momentos que antes traían una alegría sencilla pueden llegar ahora envueltos en una red de duelo. Las fiestas no desaparecen cuando la demencia entra en tu vida. Cambian”, escribió la empresaria en su mensaje.

El diagnóstico y su impacto familiar

Bruce Willis, de 70 años, fue diagnosticado con afasia progresiva primaria (PPA), una condición asociada a la demencia frontotemporal (FTD). Desde entonces, la familia ha ajustado su dinámica diaria y también la forma en que enfrenta fechas significativas como la Navidad.

Emma Heming recordó que, antes de la enfermedad, el actor participaba activamente en las tradiciones familiares de fin de año. “A él le encantaba esta época: la energía, el tiempo en familia, las tradiciones”, señaló en su publicación.

Según relató, Willis solía encargarse de preparar los desayunos, salir con sus hijas a la nieve y mantener una presencia constante durante el desarrollo de las celebraciones en casa.

Recuerdos, duelo y adaptación tras enfermedad de Bruce Willi

La empresaria, madre de Mabel y Evelyn, explicó que aunque esos recuerdos permanecen, la enfermedad ha creado una distancia entre el pasado y el presente. “La demencia no borra esos recuerdos, pero crea un espacio entre aquel entonces y el ahora. Y ese espacio puede doler”, expresó.

Heming también reconoció que su esposo ya no puede realizar muchas de las actividades que antes formaban parte de su rutina durante las fiestas, por lo que ha asumido tareas que anteriormente correspondían a él, como colocar las luces navideñas o preparar los tradicionales pancakes del desayuno.

Describió estos momentos con franqueza y admitió que, en ocasiones, se sorprende reaccionando con frustración. “Me encuentro murmurando el nombre de Bruce mientras lucho con las luces o asumo tareas que antes eran suyas”, escribió.

Aclaró que no se trata de enojo hacia su esposo, sino de una expresión de cuánto extraña la dinámica familiar previa al diagnóstico.

Emociones que coexisten

En su reflexión, Emma Heming subrayó la convivencia de emociones opuestas durante este proceso. “La alegría no cancela la tristeza. La tristeza no cancela la alegría. Coexisten”, afirmó.

Asimismo, animó a otras personas que atraviesan situaciones similares a aceptar los cambios y a construir nuevas tradiciones familiares, sin renunciar por completo a los rituales que dan sentido a las celebraciones.

Para esta Navidad, adelantó que su familia mantendrá algunas costumbres, como abrir regalos juntos y sentarse a desayunar, aunque con ajustes inevitables. “En lugar de que Bruce haga nuestros pancakes favoritos, los haré yo”, explicó.

La celebración también incluirá actividades sencillas, como ver una película navideña en familia, compartir momentos de cercanía y permitirse expresar distintas emociones. “Habrá risas y abrazos, y casi con seguridad habrá lágrimas”, señaló.

Mensaje reiterado en entrevistas

Emma Heming, de 47 años, reiteró estas ideas en una entrevista concedida a People el mes pasado, donde habló sobre cómo planean pasar la Navidad este año. Indicó que Bruce Willis siempre disfrutó esta época y que la familia continúa celebrándola junto a él.

En tono distendido, incluso hizo referencia a la filmografía del actor al señalar que considera importante ver Die Hard, a la que describió como una película navideña.

