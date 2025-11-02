La ExpoCebú 2025 recibe a miles de visitantes durante este feriado nacional

Miles de personas han acudido durante cuatro días a la cuarta edición de la ExpoCebú en Chone, que se inauguró el jueves 30 de octubre y culmina hoy, domingo 2 de noviembre, en las instalaciones de la Corporación de Ganaderos de Manabí (Corpogam).

Durante el evento, los asistentes han disfrutado de una amplia oferta gastronómica con platos a base de cangrejo, res, cerdo, pollo e, incluso, búfalo. Además de la exhibición de maquinarias agrícolas, productos pecuarios y remates de ejemplares de alta genética. También se ha realizado actividades para todas las edades: concursos, juegos, shows infantiles y presentaciones musicales.

Este domingo en la ExpoCebú

Hoy, la jornada inició a las 08h00 con el juzgamiento de la raza brahman y el desfile de campeones.

Entre los principales eventos destacan el Festival Musical Cebú (15:00-18:00), el concurso de monta de toro loco (16:00-18:00), la Marimba Cebú (13:00-15:00) y el show infantil “La granja del tío Tony” (15:00-17:00). Las actividades concluirán con el cierre general a las 19h00.

Desde tempranas horas, los visitantes comenzaron a arribar a la Corpogam.

Música y diversión en la jornada del sábado

Ayer, la noche musical tuvo como protagonistas a varios artistas. Unos de los que más deleitó a los presentes fue la agrupación Los Pantheras, de Portoviejo, que puso a bailar al público con ritmos variados. Mientras Jorge Gutiérrez Fernández y Yuli Intriago animaron el espectáculo con gran energía y creatividad.

El alcalde Leonardo Rodríguez se mostró satisfecho por el nivel alcanzado por la feria y adelantó que el próximo año Chone será sede del Mundial de Ganado Cebú. Se trata de un evento que reunirá a productores y ejemplares de México, Nicaragua, Brasil, Colombia, India y otros países.

Construirán un Centro de Agronegocios en Chone

El coordinador general del municipio local, Nabor Álvarez, destacó que la ExpoCebú es mucho más que una exposición de animales o una vitrina de subastas: es una plataforma para mejorar la calidad de vida de las familias productivas del país y rescatar la tradición rural que caracteriza a los ecuatorianos.

Álvarez anunció la creación del primer Centro de Agronegocios Expochone, que se construirá en un plazo de 240 días con una inversión de $5 millones. Será financiada por el cabildo.

El contrato fue suscrito durante la inauguración de la ExpoCebú, marcando, según dijo, “un antes y un después en la ganadería de Chone y del país”.

“El nuevo centro se edificará en 21 hectáreas ubicadas sobre la vía Chone-Quito, y servirá como espacio de convergencia entre tradición, innovación e investigación para el comercio sostenible. Proyectará a Chone como el epicentro del desarrollo agroindustrial del Ecuador”, precisó Álvarez. (13).