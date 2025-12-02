La Fabril impulsa nueva generación técnica con la graduación de 29 colaboradores en Procesamiento de Alimentos.

La Fabril fortaleció su estrategia interna de formación al consolidar la graduación de 29 colaboradores que completaron la Tecnología en Procesamiento de Alimentos. El avance surgió del programa de Acreditación Profesional en Educación Superior, ejecutado junto con el Instituto Tecnológico Internacional.

La iniciativa nació para respaldar el dominio profesional de los equipos de la Dirección de Cadena de Suministros. En total participaron 46 colaboradores de los procesos de Calidad, A&G/HCP y Logística. El programa mantuvo una duración de seis meses. Asimismo, promovió una titulación técnica alineada con auditorías, sistemas de gestión y nuevas exigencias operativas.

Formación y desarrollo dentro de La Fabril

La empresa respaldó la inversión educativa de quienes decidieron avanzar en este proceso formativo. La Fabril facilitó el acceso a una titulación que impulsa el crecimiento profesional, crea nuevas oportunidades internas y mantiene una cultura de aprendizaje continuo. Además, consolidó un modelo formativo que fortalece procesos claves de la compañía.

Ahora, La Fabril prepara una nueva fase del programa que iniciará en enero de 2026. En ese periodo, 17 colaboradores concluirán la Tecnología en Gestión de Calidad. Con este paso, la empresa ampliará el impacto de esta iniciativa que ya transformó perfiles técnicos y operativos.

Con esta estrategia, La Fabril reafirma su compromiso por elevar competencias técnicas y acompañar a su talento humano con programas educativos sólidos.

Sobre la empresa

La Fabril S.A. es una empresa ecuatoriana fundada en 1935, líder en la fabricación de grasas y aceites comestibles, oleoquímicos, biocombustibles y productos de aseo e higiene personal.

Se constituyó bajo la dirección de Carlos González-Artigas Díaz, quien impulsó su crecimiento como industria innovadora y socio estratégico para el desarrollo del país. En 2002 adquirió la fábrica de aceites y grasas de Unilever, incluyendo sus marcas, consolidándose como la mayor del sector en Ecuador.

Destaca como ‘La Industria de las Ideas’ por su liderazgo en innovación, desarrollo de mercados y sostenibilidad en Ecuador.

La Fabril S.A. tiene su sede principal en Montecristi, provincia de Manabí, Ecuador, específicamente en el Km 5.5 vía Montecristi-Manta. Cuenta con múltiples instalaciones, incluyendo plantas de producción en Guayaquil (Guayas) y centros de distribución en varias ciudades.