La FAE suma un Boeing 737-500 a su flota aérea para reforzar las operaciones militares en Ecuador

La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) recibió oficialmente un nuevo integrante para su línea de vuelo. Se trata de un avión Boeing 737-500, cuya incorporación responde a la necesidad urgente de recuperar y ampliar las capacidades operativas de la institución. La entrega se formalizó este 7 de enero de 2026 en las instalaciones de la Base Aérea Simón Bolívar, ubicada en la ciudad de Guayaquil, donde se congregaron altos mandos para recibir el equipo identificado con la matrícula FAE 640.

El acto castrense contó con la presencia de las máximas autoridades del sector defensa y del Gobierno Nacional. La presidenta encargada, María José Pinto, lideró la ceremonia acompañada por el ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo. También asistieron el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Grae. Henry Delgado, y el comandante general de la FAE, Graa. Mauricio Machuca. Durante el evento, se destacó que esta adquisición no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia integral para dotar a los uniformados de herramientas modernas.

Capacidades técnicas y eficiencia operativa de la FAE

Desde el punto de vista técnico, la nueva aeronave representa un salto cualitativo para la FAE en términos de rendimiento y sostenibilidad. Las autoridades explicaron que el Boeing 737-500 cuenta con importantes mejoras en la tecnología de cabina, lo que facilita la navegación y operación por parte de los pilotos militares. Además, sus motores son más eficientes y se caracterizan por un menor consumo de combustible, un factor crucial para optimizar los recursos del Estado en misiones de larga duración o alta frecuencia.

Una de las características más relevantes de este equipo, resaltada en el comunicado oficial, es su versatilidad para operar en diversos escenarios geográficos, algo vital para la FAE. El avión posee una gran autonomía y, lo que es más importante, tiene la capacidad técnica para aterrizar y despegar en aeropuertos con pistas relativamente cortas y exigentes. Esta cualidad permite garantizar una mayor seguridad y eficiencia al conectar regiones del país que poseen infraestructura aeroportuaria limitada, ampliando el radio de acción de la aviación pesada.

Lucha contra el crimen y seguridad integral

El rol principal de esta unidad aérea será reforzar el combate directo contra las amenazas que acechan al Estado. El ministro Loffredo enfatizó que el avión permitirá a la FAE movilizar tropas de forma mucho más rápida y segura dentro del territorio nacional. Esta agilidad logística es determinante en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, pues reduce los tiempos de respuesta ante emergencias de seguridad y facilita el despliegue de personal militar en zonas conflictivas o fronterizas.

Asimismo, la operatividad del Boeing 737-500 facilita el cruce de fronteras, lo cual es indispensable para fortalecer la cooperación internacional. Las autoridades de defensa señalaron que la capacidad de transporte de la aeronave permitirá coordinar acciones conjuntas con otros países en materia de seguridad. Para la FAE, contar con este medio de transporte significa poder proyectar su fuerza disuasiva y operativa más allá de las bases tradicionales, asegurando una presencia estatal robusta donde sea requerida.

Nuevo avión de la FAE tendrá un rol humanitario y asistencia social

Más allá del ámbito bélico o de seguridad, la aeronave cumplirá una función social insustituible. La FAE utilizará este recurso para fortalecer su presencia en misiones de apoyo humanitario en todo el Ecuador. El avión está diseñado para apoyar operaciones de emergencia, facilitando el transporte masivo de alimentos, medicinas y asistencia técnica directa a la población que pueda resultar afectada por desastres naturales o crisis de diversa índole.

Dentro de este enfoque de servicio a la comunidad, el Ministerio de Defensa confirmó que el equipo también servirá para dar continuidad a programas emblemáticos como ‘Alas para la Alegría’. Gracias a la gestión de la FAE, iniciativas donde niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad cumplen el sueño de volar por primera vez, seguirán vigentes. De esta manera, la maquinaria militar se pone al servicio del bienestar social, integrando a los sectores más necesitados con la institución.

Compromiso gubernamental y visión de futuro

Durante su intervención, la presidenta encargada, María José Pinto, subrayó el mensaje político detrás de la entrega. Aseguró que la incorporación de esta aeronave a la FAE es una “muestra clara del compromiso del Gobierno con la seguridad del país”. La mandataria interina recalcó que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas es una prioridad para la administración actual, entendiendo que sin equipamiento adecuado no es posible garantizar la soberanía ni la paz interna.

Finalmente, la cartera de Defensa calificó la llegada del Boeing 737-500 como una “mega entrega histórica” que consolida a la flota de aviación pesada de la FAE. Las autoridades concluyeron que este avión no solo es una máquina de guerra o transporte, sino que se erige como “un puente aéreo de esperanza“. Con una mayor capacidad de pasajeros y carga, la institución reafirma su lema de seguir modernizándose y sirviendo al país con absoluta responsabilidad y profesionalismo.