Investigan posible falsificación de documentos bancarios, en recurso presentado por El Nacional

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) remitió documentación a la Fiscalía General del Estado (FGE) ante la presunta adulteración de documentos. Se trata de registros bancarios presentados en una apelación interpuesta por el club El Nacional, presidido por Marco Pazos. La acción se enmarca en un proceso disciplinario derivado de sanciones económicas que implican la resta de puntos al equipo capitalino y la inminente pérdida de la categoría.

Según informó la FEF, los documentos bancarios cuestionados fueron incluidos como respaldo en la apelación presentada por El Nacional. Esto contra sanciones impuestas por incumplimientos de pagos. Dichas sanciones, relacionadas con deudas pendientes, las ratificó el organismo competente del fútbol ecuatoriano. Aquello mantiene vigente la penalización deportiva en contra del club “criollo”.

Presidente de El Nacional podría ser suspendido

La apelación fue presentada luego de que la FEF aplicara una resta de puntos al club ‘militar’ por incumplimientos financieros. Como consecuencia de estas sanciones, El Nacional perdió nueve puntos en el segundo hexagonal de la LigaPro. Aquella situación incidió de manera directa en su ubicación en la tabla acumulada por lo que sería inminente que pierda la categoría.

De mantenerse las sanciones, el club enfrentará el descenso a la Serie B de la LigaPro 2026, escenario que motivó la presentación del recurso de apelación por parte de la dirigencia. La FEF indicó que, durante el análisis de la documentación entregada por el club, se detectaron inconsistencias que derivaron en la remisión del caso a la Fiscalía para su investigación.

La Federación precisó que el envío de los documentos no constituye una determinación de culpabilidad. También una acción administrativa para que la autoridad competente establezca si existió o no adulteración de registros bancarios. El proceso penal, en caso de abrirse, se desarrollará de manera independiente a las resoluciones deportivas ya adoptadas.

El club aseguró que colaborará con la Fiscalía

De comprobarse la falsificación de los documentos, el caso podría derivar en acciones penales contra el presidente del club, Marco Pazos. También enfrentaría en una eventual suspensión inmediata del directivo en el ámbito deportivo, conforme a los reglamentos vigentes de la FEF y los estatutos de la LigaPro. Mientras se desarrolla este proceso, El Nacional continúa con su agenda deportiva.

El equipo ‘criollo’ enfrenta a Emelec la noche de este lunes 15 de diciembre, a partir de las 19h00, en el estadio George Capwell, en un compromiso correspondiente a la fase final del campeonato. La FEF reiteró que mantiene su política de control financiero y cumplimiento de obligaciones. Esto como parte de los requisitos para la participación en las competiciones profesionales. Además, señaló que colaborará con la Fiscalía.

Se trata de un delito grave en el Ecuador

El caso permanece en etapa de análisis por parte de las autoridades competentes, mientras el club y su dirigencia no han emitido un pronunciamiento oficial. En cuanto a la remisión de los documentos ni sobre el curso de la investigación tampoco se ha emitido comunicación alguna. En Ecuador, la falsificación y uso de documentos (públicos o privados) es un delito grave según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Allí, se tipifica en el Artículo 328: las penas van de 3 a 5 años de prisión para documentos privados, y de 5 a 7 años para documentos públicos. Las sanciones serán similares para quien los usa a sabiendas. La gravedad de la sanción aumenta si hay fraude procesal o se causen perjuicios significativos, pudiendo incluso ser más severa.