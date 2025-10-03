La FIFA y adidas presentan TRIONDA, el balón oficial del Mundial 2026

La FIFA y la marca deportiva adidas presentaron este viernes en un evento internacional el balón oficial del Mundial 2026, denominado TRIONDA, que será utilizado en los partidos del torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. El esférico destaca por su diseño inspirado en la unión de los tres países anfitriones y por la incorporación de tecnología avanzada que optimiza el control y la toma de decisiones arbitrales.

Un balón inspirado en la unión de tres países

El nombre TRIONDA, traducido como tres olas, simboliza la histórica ocasión en la que tres naciones serán coanfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA. La superficie del balón presenta una paleta de colores rojo, verde y azul, en referencia directa a las banderas de los países sede.

Cada panel está adornado con íconos que representan a las naciones anfitrionas: una hoja de arce para Canadá, un águila para México y una estrella para Estados Unidos. Además, detalles en dorado evocan el prestigioso trofeo de la Copa del Mundo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su satisfacción durante la presentación: “Es una belleza. Estoy feliz y orgulloso de presentarlo. Adidas ha creado otro balón icónico, con un diseño que encarna la unidad y la pasión de las naciones anfitrionas del próximo año”.

Innovación tecnológica y mejoras en el rendimiento

El TRIONDA incorpora una construcción de cuatro paneles con geometría fluida que simula las olas a las que hace referencia su nombre. Las costuras profundas buscan generar una estabilidad óptima en vuelo, al distribuir uniformemente la resistencia del aire durante su desplazamiento.

Asimismo, la superficie presenta iconos en relieve que aumentan el agarre al golpear o regatear en condiciones húmedas, mejorando la precisión en climas adversos.

Entre sus innovaciones destaca la tecnología de balón conectado, ya empleada en ediciones recientes. Un chip sensor de movimiento de 500 Hz integrado en el interior permite registrar cada detalle del desplazamiento del balón. Estos datos son enviados en tiempo real al sistema de videoarbitraje (VAR), lo que favorece decisiones más rápidas y exactas de los árbitros.

Continuidad con la tradición y legado del Mundial

Adidas mantiene su papel histórico como proveedor oficial de balones para la Copa Mundial desde 1970. Modelos previos, como el Telstar, el Brazuca y el más reciente Al Rihla en Qatar 2022, marcaron hitos en el diseño y la innovación del fútbol.

El TRIONDA sigue esta tradición al combinar estética, simbolismo cultural y avances tecnológicos, en línea con el objetivo de la FIFA de modernizar el deporte sin perder el vínculo con su historia.

La presentación de este balón se suma a los preparativos del Mundial 2026, que será el primero en disputarse con 48 selecciones y partidos repartidos en múltiples sedes a lo largo de Canadá, México y Estados Unidos.

Conclusión

El balón TRIONDA se perfila como uno de los símbolos más representativos del Mundial 2026, no solo por su diseño tricolor y la incorporación de iconografía nacional, sino también por su tecnología de vanguardia, que busca mejorar la experiencia de jugadores, árbitros y aficionados en la cita futbolística más importante del planeta.