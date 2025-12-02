Fiscalía pide prisión para Nicolás, hijo de Gustavo Petro, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de Colombia solicitó este martes 2 de diciembre medidas de aseguramiento en un centro carcelario contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Nicolás es investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. La petición la formuló la fiscal del caso, Lucy Laborde, durante la audiencia de imputación celebrada en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá.

Según la funcionaria, existen elementos probatorios que indican que Petro tuvo participación directa en la gestión y facilitación de contratos. Estos se desarrollaron entre la fundación Conciencia Social y la Gobernación del Atlántico durante el periodo 2022-2023. Laborde afirmó que el investigado actuó con conocimiento de las implicaciones jurídicas de sus decisiones, al recibir y manejar recursos cuya procedencia ilícita era conocida.

Información reservada de la investigación

La Fiscalía sostiene que parte de estos dineros provenían de actividades relacionadas con el financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2022. En el desarrollo de la diligencia, la Fiscalía presentó un elemento adicional: un documento firmado por el propio Nicolás Petro Burgos. Allí hacía referencia a una noticia criminal relacionada con el caso antes de que él figuraba formalmente como investigado.

Este escrito, según la fiscal, sugiere que Petro Burgos tuvo acceso previo a información reservada de la investigación. El ente acusador argumentó que la medida intramural es necesaria por el riesgo de obstrucción a la justicia y la gravedad de los hechos. La defensa de Petro Burgos, encabezada por el abogado Diego Muñetón, solicitó que se imponga medida no privativa de la libertad y anunció que presentará pruebas para desvirtuar los señalamientos.

Petro podría enfrentar prisión por varios años

El proceso contra Nicolás Petro Burgos se originó a partir de las declaraciones de su exesposa, Daysuris Vásquez. En 2023, ella afirmó haber recibido dineros de origen dudoso que fueron entregados al entonces diputado del Atlántico. La investigación avanza en paralelo con el caso contra Samuel Santander Lopesierra, condenado por narcotráfico y señalado como uno de los aportantes irregulares.

La decisión sobre la solicitud de prisión estará a cargo del juez de control de garantías en los próximos días. De imponerse la medida, Nicolás Petro sería el primer hijo de un presidente en ejercicio enviado a cárcel por hechos relacionados con presunto lavado de activos en Colombia.