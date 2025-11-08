La Fiscalía niega ocultamiento de información y pide investigar filtración de audio en caso Magnicidio por el crimen de Fernando Villavicencio

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado oficial este 8 de noviembre de 2025. El comunicado fue para aclarar la situación en torno a la información que circula sobre el caso «Magnicidio FV». Este proceso judicial investiga el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Dicho asesinato fue perpetrado por sicarios el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin político en el norte de Quito.

En su pronunciamiento, la institución fue enfática al señalar que el audio hecho público recientemente se encuentra «mutilado». Además, su difusión ha sido descontextualizada. Ante esto, la agente fiscal a cargo ha solicitado formalmente a la Jueza de la Unidad Penal que verifique la entrega de copias del testimonio anticipado. También ha pedido determinar qué sujetos procesales estuvieron presentes en dicha diligencia telemática.

La Fiscalía advierte sobre riesgos y violaciones legales

Para la Fiscalía, esta filtración es altamente preocupante, pues la protección de los testigos es un deber prioritario. La entidad advirtió que la divulgación transgrede el artículo 13 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 563 del COIP. Estas normas prohíben expresamente la grabación y difusión de actuaciones judiciales. Además, alertó que esto pone en grave riesgo la integridad del testigo. Exponiéndolo a posibles represalias.

#COMUNICADO | Ante la difusión de información relacionada con el caso Magnicidio FV, #FiscalíaEc reitera su llamado a informarse a través de los canales oficiales de la Institución; además, aclara a la opinión pública lo siguiente ⬇️ pic.twitter.com/jvZtSWe0ie — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 8, 2025

Transparencia y nuevas diligencias

El organismo recalcó que la aparición de nuevas hipótesis no anula la responsabilidad penal de los actuales procesados por el crimen. En cuanto a la transparencia, la Fiscalía negó haber ocultado información, informando que la transcripción íntegra de la versión de M. N. L. S. fue incorporada al expediente y publicada el 12 de septiembre de 2025.

Finalmente, sobre la versión solicitada a otro ciudadano mencionado en la información divulgada, la Fiscalía aclaró que esta diligencia fue pedida por uno de los procesados. También, que la institución actuará con objetividad y apego a la Ley en todos los requerimientos.