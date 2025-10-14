‘La Flaca’ Guerrero tuvo su última quimioterapia pero seguirá en tratamiento: «Aún no puedo decir ‘estoy libre de cáncer'»

María Teresa ‘La Flaca’ Guerrero celebró ayer un importante logro en su lucha contra el cáncer de ovario que le fue diagnosticado hace seis meses.

La comunicadora ecuatoriana tuvo su última quimioterapia y compartió que su enfermedad está en remisión.

‘La Flaca’ seguirá en tratamiento por dos años

La también deportista compartió una emotivo video, donde mostró el momento en que culminó con su actual tratamiento. «Última quimio. Lo logré muchachos Hoy sonó esta campana y con ella se cierra uno de los capítulos más intensos y transformadores de mi vida», empezó diciendo.

Guerrero agregó que «en abril 15 escuché las palabras: ‘Tienes cáncer de ovario, etapa 3C’. Desde ese día comenzó una carrera diferente… la más dura y también la más sagrada».

La expresentadora de televisión añadió aún no dirá que está libre de la enfermedad, ya que iniciará con otro tratamiento para garantizar su estado de salud. «Estoy en remisión, pero aún NO puedo decir ‘estoy libre de cáncer’ eso llegará al terminar mi tratamiento de mantenimiento en dos años más… pero lo más fuerte ya acabó», manifestó.

Se contagió de Covid

Antes de esta etapa final de su tratamiento, ‘La Flaca’ viajó a Los Ángeles, donde tuvo que enfrentar un contratiempo inesperado. Contrajo Covid-19, presuntamente durante el vuelo. “Lección aprendida: no volver a sacarme la mascarilla en el avión”, compartió.

Además, dijo que tenía mucha fe ante su última quimioterapia.»Ahora, con el corazón lleno, cruzo los dedos para que el lunes (ayer) mis defensas y plaquetas estén fuertes. Así podré cerrar este capítulo con mi última quimio», dijo previamente.

La recordada presentadora de televisión y deportista anunció en mayo pasado su diagnóstico. Desde allí compartió su tratamiento e inspiró a cientos de personas. Su proceso médico lo siguió en Estados Unidos.

¿Qué significa que el cáncer de ‘La Flaca’ esté en remisión?

Que el cáncer de María Teresa Guerrero esté en remisión significa que los signos y síntomas de la enfermedad han disminuido o han desaparecido completamente después del tratamiento. Es un período de control del cáncer que puede ser parcial (el tumor se reduce, pero no desaparece del todo) o completa (no se detectan signos de cáncer en las pruebas médicas).

La remisión no siempre equivale a una cura definitiva, ya que el cáncer puede volver a aparecer con el tiempo, por lo que es crucial el seguimiento médico continuo. Es por eso que ‘La Flaca’ continuará en un tratamiento de mantenimiento, para garantizar que está libre de células malignas.

Tras el anuncio de su última quimio, la guayaquileña ha recibido cientos de mensajes de afecto.