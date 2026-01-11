La Fundación Nobel asegura que María Corina Machado no puede transferir su Nobel de la Paz a Donald Trump

La Fundación Nobel emitió un comunicado oficial en el que recuerda que sus galardones son intransferibles e irrevocables.

La aclaración surge luego de que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, expresara públicamente su intención de ceder o compartir su Premio Nobel de la Paz con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante un encuentro diplomático previsto para la próxima semana.

La institución con sede en Suecia subrayó que, una vez anunciado, el estatus del premio perdura para siempre sin posibilidad de cambios en su titularidad.

María Corina no puede ceder su premio Nobel

En su nota aclaratoria, la Fundación Nobel enfatizó que “una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros”. La organización puntualizó que sus decisiones son definitivas.

Aunque el texto no menciona explícitamente a la dirigente venezolana, la fundación confirmó que el documento responde a múltiples “solicitudes de comentarios sobre la permanencia del estatus de un Premio Nobel de la Paz” tras las declaraciones recientes de la galardonada.

Este pronunciamiento institucional busca establecer un límite técnico y estatutario sobre el uso de la distinción. El Comité Noruego del Nobel, encargado de otorgar la categoría de la Paz, también ha indicado que no realizará declaraciones adicionales sobre las acciones o palabras de los premiados después de haber recibido la medalla y el diploma correspondientes.

La normativa de la Fundación Nobel establece que el premio se otorga a individuos o instituciones por méritos específicos evaluados por el comité, y no existe un mecanismo legal dentro de sus estatutos que permita que un premiado designe a un sucesor o copartícipe del honor de manera posterior a la ceremonia oficial.

Origen de la controversia diplomática

La situación se originó el pasado 6 de enero, durante una entrevista concedida por Machado a la cadena Fox News. En dicha intervención, la líder opositora afirmó que el premio pertenece al pueblo venezolano y manifestó su interés en decirle personalmente a Trump que los ciudadanos quieren “dárselo y compartirlo con él”. Esta declaración fue interpretada como una intención de entrega simbólica o formal del galardón durante su próxima visita a Washington.

Por su parte, el presidente Donald Trump reaccionó positivamente a la propuesta tras el anuncio de su reunión con la dirigente. El mandatario estadounidense señaló que “sería un gran honor” recibir el Premio Nobel de manos de Machado, a quien describió como una “persona muy agradable”. Sin embargo, la aclaración de la Fundación Nobel invalida cualquier efecto institucional de dicho traspaso.

El comunicado de la fundación concluye que esta será la única intervención pública respecto al tema. Con esto, se busca cerrar el debate sobre la titularidad del premio antes del encuentro bilateral entre ambos líderes.