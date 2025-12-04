La hermana de Pepe Tola se pronuncia entre lágrimas: “Hoy ha ganado el miedo, la cobardía, la injusticia”

Verónica Tola se expresó con dolor luego de que la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de 16 años de cárcel en contra de su hermano, el recordado actor y chico reality Pepe Tola.

Lo hizo a través de un video que circula en redes sociales, donde lamentó que haya “ganado la injusticia” y el “dolor constante” de su familia generado “por una mentira”.

La hermana de Pepe Tola rechaza resolución de la Corte

En la grabación, Verónica señaló a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, asegurando que se limitaron a leer la sentencia dictada en 2018.

“Hoy ha ganado el miedo, ha ganado la cobardía, ha ganado la injusticia (…) Hoy fue más fácil declarar culpable a un inocente que leer unas pinches páginas. Fue más fácil leer una sentencia ejecutada que leer, fue más fácil condenar a un inocente que salvarlo, mientras la otra parte se reía, mientras la otra parte festejaba de que hayan ganado“, dijo.

En su criterio, la parte acusatoria miente y se ha burlado durante años del proceso legal en contra de Pepe Tola. “Si se supone que la otra parte debería estar sufriendo como lo hago yo, como lo he hecho todos estos años”, destacó.

Añadió que durante los once años que ha durado el proceso legal, ha cambiado varias veces de abogado, invirtiendo tiempo y dinero, solo para darle justicia a su hermano. “Yo he hecho todo por él (por Pepe Tola), la familia ha hecho todo por él, hemos cambiado de abogados cientos de veces, porque no nos han dado la importancia de contar la verdad. Porque cuando uno no tiene miedo de la verdad, no le da miedo contársela a todos. Cuando uno no tiene miedo de afrontar la situación, uno no se calla”, precisó.

Asegura que “una mentira” destruyó su familia

Visiblemente afectada, Verónica destacó el dolor que este proceso le ha causado a su hermano y a su familia. “Yo he cambiado de abogados más de diez veces, yo he sacrificado tiempo, dinero, dolor. Y no es justo que unos cobardes simplemente se escudaron de una sentencia mal ejecutada y simplemente leyeron lo que se supone que nosotros estamos apelando. Simplemente se lo pasaron por el costado y simplemente leyeron, dos horas me estuvieron ahí escuchándolos como leían”, lamentó.

Su mensaje lo finalizó diciendo: “Es la vida de mi hermano, es la vida de mi familia, es el dolor constante de saber de que vienes arrastrando tantos años por una mentira, por alguien que simplemente no tiene corazón, (…) por alguien que simplemente se ha burlado todos estos años de lo que le ha hecho”.

El caso Pepe Tola inició en 2014

En 2014, con un carrera actoral en ascenso, Pepe Tola fue denunciado de abuso sexual por una menor de 13 años.

Ya en 2018, fue condenado en primera instancia a 16 años de cárcel. Así como al pago de una multa de 25 mil dólares.

Esto llevó al chicor reality a fugar de la justicia, insistiendo en su inocencia. El recurso de casación resuelto hoy era su última opción para dejar sin efecto su sentencia. Desde hace siete años se desconoce su paradero.

La familia Tola indicó que continuará buscando alternativas legales, insistiendo en que mantendrán su postura y que no dejarán de defender lo que creen es una injusticia. (13).