Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Televisión

La influencer Josh Paredes, participante de MasterChef Ecuador, se compromete en matrimonio

La influencer cuencana Josh Paredes vive un gran momento profesional y personal: Brilla en MasterChef Celebrity Ecuador y alista su matrimonio.
Josh Paredes es parte de MasterChef Celebrity Ecuador.
Josh Paredes es parte de MasterChef Celebrity Ecuador.
Josh Paredes es parte de MasterChef Celebrity Ecuador.

La creadora de contenido Josh Paredes, participante de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, se alista para ir al altar con su novio, Juan Diego Vintimilla.

A través de sus redes sociales, la cuencana anunció que está comprometida en matrimonio, asegurando que su relación es “la historia más bonita que he vivido”.

Josh Paredes, lista para el ‘sí acepto’

La periodista de profesión acompañó el anuncio de su compromiso con varias fotografías de ella y su futuro esposo, así como del perrito que comparten. “Mis papás se casan”, se lee en un letrero que lleva su mascota.

En el post, Josh indicó: “Juandi, mi futuro esposo… la vida fue generosa conmigo al cruzarte en mi camino. Gracias por elegir caminar conmigo, por ser mi calma, mi risa y mi refugio seguro”.

Luego, la influencer indicó: “Prometo apoyarte y celebrar cada sueño que conquistes, así como tú lo haces conmigo. Me ilusiona imaginar la vida que construiremos juntos, y deseo que nuestras sonrisas sigan brillando incluso en los días difíciles, como en estas fotos que guardan nuestra felicidad. Lo nuestro apenas comienza, mi amor, pero ya es la historia más bonita que he vivido, y mi camino… siempre sabrá volver a ti”.

En una parte de la publicación, el texto corresponde a su pareja, indicando: “Tomé la decisión de pasar mi vida a tu lado porque te miro y entiendo que no podría haber elegido un mejor destino que caminar contigo. Quiero estar aquí siempre, apoyándote, alentándote y sintiéndome orgulloso de ti, como lo estoy ahora”.

Es una sobreviviente del cáncer

Actualmente, Josh Paredes es parte del reality MasterChef Celebrity Ecuador, que ya se terminó de grabar en Colombia pero que apenas tiene tres semanas de transmisión nacional.

Antes de darse a conocer que sería parte del programa, la cuencana anunció que había sobrevivido a un diagnóstico de cáncer. “La palabra cáncer puede estremecer hasta lo más profundo del alma… pero en medio de ese impacto he encontrado una paz inmensa: la de estar sostenida por el amor de quienes me rodean, por el cuidado de quienes nunca me sueltan de la mano y por la fe que me recuerda que Dios tiene los mejores planes para mí”, informó en septiembre pasado.

“Hoy, con el corazón lleno de gratitud, puedo decir que estoy sana y lista para abrazar todo lo bueno que viene”, finalizó en su post.

Destaca en las cocinas de MasterChef

En lo que respecta a la competencia de cocina, Josh Paredes se ha convertido en una de las participantes más carismáticas. Esto, mientras su destreza gastronómica va en ascenso.

La semana anterior, ella se convirtió en la ganadora del primer ‘pin del chef’, lo que le dio inmunidad durante ese ciclo.

