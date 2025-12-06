COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Asamblea

La Inteligencia Artificial (IA) será obligatoria en currículo escolar con nuevo proyecto de reforma educativa

La propuesta busca que estos conocimientos se apliquen de manera ética y responsable en todos los niveles y modalidades del Sistema Nacional de Educación, desde la educación inicial hasta el bachillerato.
Christopher Jaramillo plantea incluir las competencias en inteligencia artificial al sistema de educación. FOTO: @AsambleaEcuador.
La Asamblea Nacional analiza el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Codificación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, presentado por el asambleísta Christopher Jaramillo, que plantea incorporar de forma obligatoria, transversal y progresiva en el currículo nacional las competencias fundamentales en pensamiento computacional, ciencia de datos e inteligencia artificial (IA). La propuesta busca que estos conocimientos se apliquen de manera ética y responsable en todos los niveles y modalidades del Sistema Nacional de Educación, desde la educación inicial hasta el bachillerato.

El legislador explicó que la iniciativa pretende que niñas, niños y adolescentes dejen de ser simples consumidores de tecnología importada para convertirse en ciudadanos capaces de crear soluciones innovadoras y comprender el funcionamiento de los sistemas digitales. Esta transición, señaló, permitirá desarrollar capacidades críticas, creativas y analíticas que serán esenciales en un entorno laboral dominado por herramientas automatizadas y procesos basados en datos.

Formación equitativa y prevención de brechas futuras

Jaramillo destacó que el proyecto tiene un enfoque social orientado a promover la equidad educativa, al garantizar que todos los estudiantes, sin distinción socioeconómica, cultural, geográfica o de discapacidad, accedan a una formación de calidad en estas competencias. Según indicó, este enfoque reduce riesgos asociados al desempleo tecnológico y a la exclusión social, fenómenos que podrían intensificarse en un futuro cercano si la población no desarrolla habilidades digitales esenciales.

El legislador añadió que el fortalecimiento de competencias en IA, ciencia de datos y pensamiento computacional permitirá que Ecuador avance hacia un modelo educativo inclusivo y actualizado. Capaz de cerrar brechas de acceso al conocimiento y mejorar oportunidades laborales en poblaciones históricamente vulnerables. La propuesta incorpora una visión que prioriza el pensamiento crítico y la reflexión sobre el impacto social y ético de la tecnología. La misma está centrada en el bienestar humano y el bien común.

Optimización del gasto y uso eficiente de recursos

El proyecto, según Jaramillo, se adhiere a los principios de eficiencia y optimización del gasto público. Puesto que no implica crear nuevas instituciones ni aumentar el presupuesto del Estado. La estrategia se basa en modernizar los recursos disponibles, actualizar contenidos curriculares y fortalecer la capacitación docente dentro de la infraestructura existente. Esta decisión busca facilitar la implementación sin generar cargas adicionales para el sistema educativo.

Económicamente, la propuesta se presenta como una inversión estratégica en capital humano, orientada a fortalecer la competitividad del país frente a los avances tecnológicos globales. Según el legislador, la formación en estas áreas permitirá que las industrias ecuatorianas innoven. También que se generen empleos de alto valor y disminuyan la brecha de talento digital que actualmente limita al sector productivo.

Definiciones incorporadas en la reforma

La iniciativa incluye seis artículos, tres disposiciones generales, dos transitorias y una disposición final. En el documento, la inteligencia artificial (IA) se define como sistemas basados en máquinas capaces de efectuar predicciones. Asimismo, emitir recomendaciones o tomar decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. El pensamiento computacional se concibe como el proceso de formulación y resolución de problemas mediante descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y diseño de algoritmos. La ciencia de datos se describe como un campo interdisciplinario basado en métodos, procesos y sistemas para extraer conocimientos de datos estructurados y no estructurados.

La propuesta continuará su tratamiento en comisiones legislativas antes de avanzar al pleno para su respectivo primer debate.

