La jornada electoral deja cuatro detenidos en el distrito policial Manta, provincia de Manabí

En el marco del Referéndum y Consulta Popular 2025, que se desarrolla este domingo 16 de noviembre en Ecuador, la Policía Nacional reportó cuatro detenciones en el distrito Manta de la provincia de Manabí, que también abarca los cantones de Montecristi y Jaramijó.

Los primeros detenidos de la jornada democrática en Manabí

Estas aprehensiones se produjeron por delitos relacionados con órdenes de apremio y suplantación de identidad, en un esfuerzo por garantizar la integridad del proceso electoral en una zona marcada por altos índices de violencia.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para las respectivas investigaciones, en línea con los protocolos establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El coronel José Luis Erazo, jefe de la Policía del distrito Manta, brindó detalles sobre el despliegue de seguridad implementado.

Según Erazo, los operativos se intensificaron en puntos estratégicos de los cantones mencionados, con énfasis en controles vehiculares y revisiones de documentos en las inmediaciones de los recintos electorales. “El objetivo es prevenir cualquier irregularidad que pueda afectar la voluntad popular, especialmente en contextos de riesgo como el nuestro”, enfatizó el oficial, quien destacó la coordinación con las Fuerzas Armadas para cubrir áreas vulnerables como las vías rurales de Montecristi y los barrios periféricos de Jaramijó.

Vigilan la seguridad en recintos electorales de Manabí

Estas detenciones se enmarcan en un contexto más amplio de vigilancia electoral en la provincia de Manabí, que cuenta con 1.317.934 electores habilitados, distribuidos en 378 recintos electorales y 3.979 Juntas Receptoras del Voto.

Para resguardar la jornada, se desplegaron 3.223 miembros de las Fuerzas Armadas y 2.853 efectivos policiales. Estos están posicionados tanto en el interior de los recintos como en zonas aledañas.

Este robusto esquema de seguridad responde a la situación de conflictividad en Manabí, una de las provincias más violentas en el país.

Jornada de comicios sin mayores inconvenientes

Hasta el momento, la jornada transcurre con normalidad en la mayoría de los sitios, aunque las autoridades mantienen alerta ante posibles intentos de interferencia.

Erazo subrayó que estas acciones no solo buscan disuadir delitos electorales, sino también fortalecer la confianza ciudadana en el proceso democrático.

Más de 13 millones de votantes

Hoy, 13’938.724 personas están habilitadas para sufragar tanto a nivel nacional como en el exterior.

Para votar en el referéndum y consulta popular 2025, la ciudadanía recibe una papeleta bicolor con 4 preguntas. 3 son de referéndum y 1 de consulta popular.

El sufragio se recepta de 07h00 a 17h00 en Ecuador, y de 09h00 a 19h00 en las circunscripciones del exterior, conforme al huso horario.