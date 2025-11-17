La justicia británica inhabilita al abogado y asesor de Moisés Caicedo, Chris Farnell, por mala praxis

La justicia británica resolvió la inhabilitación del abogado Chris Farnell, reconocido por su trabajo con futbolistas de alto perfil, tras una investigación realizada por la Autoridad de Regulación de Abogados (SRA). El organismo determinó que el jurista incumplió normas de conducta profesional y aplicó sanciones que le impiden continuar ejerciendo.

Según los documentos analizados por la SRA, Farnell intervino en varias operaciones que no se ajustaron a los estándares exigidos en el ejercicio legal. La investigación revisó su participación en procesos vinculados al fútbol inglés, así como su asesoría a deportistas con contratos y operaciones fiscales complejas. El organismo concluyó que hubo actuaciones que se alejaron de buenas prácticas.

Entre los episodios evaluados consta el caso fiscal que involucró a Cristiano Ronaldo en 2017. La investigación señala que Farnell recomendó estructuras empresariales que no cumplían los criterios tributarios adecuados y que derivaron en una sanción para el jugador portugués. Este antecedente fue incluido como ejemplo del tipo de asesoría cuestionada.

Proceso contra Farnell duró cerca de un año

La resolución también menciona que el abogado participó en procesos de propiedad de clubes ingleses que generaron controversias regulatorias. Los informes indican que estas intervenciones concentraron la atención de los supervisores por su impacto en la gobernanza de las instituciones involucradas. La SRA consideró que dichas actuaciones contribuyeron a la decisión adoptada.

Durante el proceso, que duró cerca de un año, se recopilaron documentos, declaraciones y reportes internos para determinar si el abogado cumplía con los requisitos exigidos a quienes asesoran a entidades y deportistas profesionales. La autoridad concluyó que no existían las condiciones para permitirle continuar su actividad. La decisión entró en vigencia tras la notificación formal.

Un camino reconocido

Chris Farnell ha sido una figura conocida en el ámbito legal del deporte desde inicios de los 2000. Su trayectoria incluyó la asesoría a jugadores como Cristiano Ronaldo en su primera etapa en el Manchester United, además de Eric Bailly y el boxeador Tyson Fury. También ocupó la dirección del Wigan Athletic en 2013, durante la última presencia del club en la Premier League. Su bufete, IPS Law, estuvo relacionado con intentos de compra de clubes como Leeds United, Burnley y Swansea.

En los últimos años, Farnell asumió la representación del ecuatoriano Moisés Caicedo, actual jugador del Chelsea. Una de las situaciones más comentadas fue la salida del futbolista de su anterior agencia, AS1, un proceso que generó tensiones entre las partes. Finalmente, el tema se resolvió sin mayores repercusiones contractuales.

La inhabilitación dispuesta por la SRA cierra un proceso que involucró varias aristas del entorno jurídico del fútbol inglés. También plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión aplicados en la gestión de operaciones y asesorías dentro del deporte profesional. Según la autoridad británica, la decisión busca reforzar la transparencia y el cumplimiento normativo en un sector con creciente complejidad legal.