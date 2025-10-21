La Justicia colombiana absuelve al expresidente Álvaro Uribe del delito de soborno de testigos

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe del delito de soborno de testigos por el que fue condenado a doce años de prisión domiciliaria, en agosto de este año.

La condena de Álvaro Uribe fue revocada

La decisión la tomó el juez Manuel Antonio Merchán tras considerar que en el primer fallo no se acreditaron las pruebas suficientes para acusarle. «No se acreditó que Álvaro Uribe Vélez hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal. La sala revocará la condena impuesta y lo absuelve por el delito de soborno en actuación penal», falló el juez, recogen los medios colombianos.

En agosto, la juez Sandra Heredia condenó al expresidente colombiano por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos en una causa que se remonta a 2018 y que está relacionada con el supuesto soborno que habría ofrecido Uribe, a través de su abogado, Diego Cadena, a dos paramilitares presos.

La acusación señaló que Uribe intentó cambiar las versiones de Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, y Eurídice Cortés , alias ‘Diana’, sobre los supuestos vínculos del expresidente y su hermano, Santiago Uribe, con el paramilitarismo. Sin embargo, en el nuevo fallo, el magistrado señaló que no se acreditó que Uribe hubiera instigado el delito de soborno y pueso de relieve que el propio Vélez nunca mencionó al expresidente como responsable de los pagos recibidos.

En lo que respecta a Cortés, el fallo sostiene que la cuantía recibida –dos millones de pesos colombianos (510 dólares)– sirvió para pagar su traslado al tribunal donde debía declarar y no para influir en su declaración.

El caso contra el expresidente no está cerrado

No obstante, el asunto está lejos de quedar cerrado. Las partes pueden todavía presentar alegaciones al Tribunal Supremo, que contará con cinco años de plazo para decidir el futuro del caso

El origen de la causa se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por haber intentado comprar en las cárceles del país falsos testimonios en su contra sobre su relación con el nacimiento del paramilitarismo en Antioquia. Sin embargo, todo dio un vuelco cuando varias personas acreditaron lo contrario.

Sobre la presidencia de Álvaro Uribe

Álvaro Uribe Vélez, nacido el 4 de julio de 1952 en Medellín, fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, representando al partido Colombia Primero. Elegido con 53% de los votos en 2002 y reelecto con 62% en 2006, su gobierno se centró en la política de Seguridad Democrática. Redujo los índices de violencia de las FARC y el ELN.

Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), los homicidios bajaron de 28,837 en 2002 a 15,250 en 2010. Promovió la desmovilización de paramilitares, aunque enfrentó críticas por violaciones de derechos humanos y el escándalo de “falsos positivos”.