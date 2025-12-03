Consejo de Presidentes analizará posibles ajustes a la LigaPro 2026 ante pausa mundialista

La Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (LigaPro) analizará posibles modificaciones al formato del campeonato para la temporada 2026. Aquello se debe a la paralización que provocará el Mundial de Fútbol que se disputará entre junio y julio del próximo año. Así lo anunció Diego Castro, director regional del organismo. Se evalúa un posible ajuste o cambio drástico en el formato de competición y el calendario.

Castro explicó en entrevista con radio La Red que “la idea es tener una reunión con el Consejo de Presidentes a mediados de diciembre”. Con ello, se busca evaluar algunos ajustes o un cambio más drástico. Agregó que “todo está en manos de las propuestas de los clubes y de LigaPro, para analizarlas y definir un formato, tomando en cuenta que el próximo año habrá Mundial. Aquello asegura que hará una para de un mes en el calendario.

LigaPro 2026 tendrá una para obligatoria de un mes

El directivo señaló como factor adicional la planificación de la Copa Ecuador, organizada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). “Lamentablemente, nunca define con anticipación cuándo empieza (Copa Ecuador) ni cuáles serán sus fechas, sino que lo hace sobre la marcha”. El formato actual de la LigaPro 2025, implementado esta temporada, consta de una fase inicial de todos contra todos en 30 fechas. Seguida de dos hexagonales (por el título y por cupos internacionales) y un cuadrangular de descenso.

Este sistema ha generado opiniones divididas. Por una parte ha mantenido la emoción hasta las últimas fechas para varios equipos, pero también ha recibido críticas. Algunos creen que luego del todos contra todos el torneo perdió emoción, principalmente por la ventaja temprana que tomó Independiente del Valle en el hexagonal final. Muchas creen que más emoción hubo en el cuadrangular por no descender que por el sextangular para campeonar.

Se espera la reunión de los presidentes

El Mundial 2026, que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio, obligará a una interrupción prolongada en las ligas nacionales. Para evitar un calendario congestionado, la LigaPro busca definir un esquema que minimice impactos en los clubes. Aunque no hay fecha oficial confirmada, un directivo de Independiente del Valle mencionó que el inicio de la temporada 2026 se proyecta para la tercera semana de febrero.

La decisión final recaerá en el Consejo de Presidentes, donde se presentarán y votarán las alternativas. Hasta el momento, no se ha definido el formato definitivo, y la LigaPro continúa recabando propuestas. Todo sea para garantizar un campeonato competitivo y adaptado al calendario internacional. Los posibles cambios serían para adaptarse al mes de para por el Mundial de Fútbol.