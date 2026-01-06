COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Sicariato

Sicarios disfrazados de militares ejecutaron a tres personas dentro de una vivienda, en Naranjal

En zonas como Guayaquil y Durán, también en Guayas, se han reportado ejecuciones por parte de sujetos disfrazados de agentes del orden.
La madrugada del martes 6 de enero de 2026, tres hombres de una misma familia resultaron asesinados y otro quedó herido por supuestos militares.
La provincia del Guayas es considerada por las autoridades como la más violenta del país. (Foto referencial)
La madrugada del martes 6 de enero de 2026, tres hombres de una misma familia resultaron asesinados y otro quedó herido por supuestos militares.
La provincia del Guayas es considerada por las autoridades como la más violenta del país. (Foto referencial)

La madrugada del martes 6 de enero de 2026, tres hombres de una misma familia resultaron asesinados y otro quedó herido por supuestos militares. Todo ocurrió durante un ataque armado perpetrado por un grupo de sicarios disfrazados de militares. El hecho se dio en el recinto San Francisco, cantón Naranjal, provincia del Guayas. Según información dada a conocer por la Policía, los sicarios utilizaron prendas similares a las de las Fuerzas Armadas.

El móvil de este triple crimen sería la búsqueda de un joven presuntamente testigo de un doble asesinato previo. Según información preliminar de la Policía Nacional, los atacantes irrumpieron violentamente en una vivienda. La madre de una de las víctimas relató que la golpearon antes de que los sujetos ingresaron al dormitorio de su hijo y le dispararon.

Falsos militares atacaron a la familia

Posteriormente, sacaron a tres personas de la casa y las ejecutaron en un camino de tierra cercano. Dos murieron en el sitio, mientras que el tercero, de 23 años, resultó herido y uno de los fallecidos también tenía esa edad. Las víctimas mortales tenían 21, 23 y 27 años. En la escena del crimen, las autoridades recolectaron al menos 15 indicios balísticos. La Policía informó que uno de los fallecidos y el herido enfrentaban procesos judiciales relacionados con narcotráfico.

Este incidente se enmarca en un patrón de violencia en Ecuador, donde delincuentes utilizan uniformes militares o policiales para cometer crímenes. En años anteriores, se registraron casos similares, como una masacre en una gallera del cantón El Carmen, provincia de Manabí, donde más de diez personas fueron asesinadas.

Otros casos de similares características

En zonas como Guayaquil y Durán, también en Guayas, se han reportado ejecuciones por parte de sujetos disfrazados de agentes del orden. La provincia del Guayas continúa siendo uno de los focos principales de la inseguridad en el país, asociada a disputas entre grupos delictivos vinculados al narcotráfico y sicariato. Las autoridades investigan el hecho para identificar y capturar a los responsables. (17)

