La manabita Melany Vélez es la nueva Reina Mundial del Turismo

La belleza manabita se impuso el pasado sábado en la gala final del certamen Reina Mundial del Turismo, desarrollada en Encarnación, ciudad de Paraguay.

Allí, Melany Vélez, quien es oriunda de Rocafuerte, se impuso como absoluta ganadora, destacando entre las representantes de otros países. Mientras que la colombiana Francy Calderón fue primera finalista y la boliviana Kenia Hurtado fue segunda finalista.

Además de la corona, Melany también recibió las cintas de Miss Elegancia y Mejor Traje Típico. «Hoy Melany se convierte en un símbolo de orgullo para Rocafuerte, Manabí y todo el Ecuador. Con este logro, nuestra reina demuestra que los sueños se cumplen cuando se trabajan con amor, dedicación y autenticidad», escribió el municipio de Rocafuerte para celebrar su triunfo en tierras paraguayas.

Las emociones de la reina manabita

Melany, de 21 años, fue elegida para representar a Ecuador en Reina Internacional del Turismo por parte de la organización Miss Manabí, de Nicolay Loor, en colaboración de la academia Lefleur.

Para ella, ganar la corona mundial es motivo de orgullo y gran alegría, ya que es el fruto de una larga preparación. «⁠Me siento profundamente agradecida y emocionada. Ganar el título de Reina Mundial del Turismo 2025 es un sueño hecho realidad, pero también una gran responsabilidad», dijo.

La joven, quien es estudiante de medicina, además destacó su compromiso como máxima embajadora del turismo. «Es un honor llevar esta corona que representa no solo mi esfuerzo, sino también el de mi país, Ecuador, y de todas las personas que me apoyaron. Hoy siento orgullo, compromiso y la ilusión de ser una verdadera embajadora del turismo», expresó.

Ya tiene experiencia en los certámenes de belleza

Cabe destacar que el triunfo de Melany no es coincidencia. La manabita se ha preparado durante años para participar en certámenes de belleza y ya ha tenido éxitos.

Ella ganó el Miss Folklore World 2025, que se desarrolló en Punta Cana, República Dominicana, en agosto pasado. Allí también fue la orgullosa representante de Ecuador.

En esa ocasión, el municipio de Rocafuerte también destacó su logro. «Melany no solo brilló por su belleza, sino por su inteligencia, carisma y profunda conexión con nuestra cultura. Su dedicación, disciplina y amor por sus raíces la llevaron a lo más alto, convirtiéndose en embajadora del espíritu de Manabí y del Ecuador entero», publicó la entidad.