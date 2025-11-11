La modelo y reina de belleza Natalia Ormeño presenta su poderoso testimonio de resiliencia.

La modelo, creadora de contenido y reina de belleza Natalia Ormeño lanzó su primer libro titulado ‘Cicatrices: Motivación, amor y fe’.

En esta obra, la joven comparte su testimonio de resiliencia luego de sufrir un grave accidente.

Detalles del libro

En ‘Cicatrices: Motivación, amor y fe’, Ormeño, de 21 años, cuenta el duro proceso que enfrentó después de una explosión de gas en su departamento, la cual le provocó quemaduras profundas de primer y segundo grado que la dejaron paralizada durante meses.

Lo que parecía una tragedia irreversible se transformó en una historia de fe, amor propio y propósito para la joven oriunda de Bahía de Caráquez.

“Al principio me preguntaba por qué a mí. Pero hoy entiendo que tenía que vivirlo para transformar ese dolor en una herramienta”, expresó la joven sobre aquel episodio que marcó su vida y le dejó una valiosa enseñanza.

Reconstruyó algo más que su piel

Durante los largos meses de recuperación, Natalia reconstruyó algo más que su piel. En ese proceso encontró una versión renovada de sí misma: más consciente, empática y firme.

Entre terapias, oraciones y momentos de silencio, abrazó el amor propio como un acto de resistencia. Comenzó a compartir su experiencia con su comunidad en redes sociales, no desde la victimización, sino desde la posibilidad de sanar. Todo este camino está reflejado en su obra.

Busca inspirar a muchas personas

A través de sus redes sociales, Natalia Ormeño también señala que ‘Cicatrices: Motivación, amor y fe’ es una gran dosis de inspiración para enfrentar la adversidad y volver a disfrutar la vida.

“Un libro que hice con mucho amor para quienes sienten que no pueden más, que sonreír se vuelve cada vez más difícil y mirar un mañana con esperanza es casi imposible”, destaca la exvirreina de Manabí y Reina de Bahía de Caráquez en 2023.

Natalia Ormeño dio un paso más allá

Además, este año, la joven belleza dio un paso más allá. Participó en el certamen Miss Ecuador, un sueño que guardaba desde niña, donde demostró que las cicatrices en la piel no definen quién eres. En el concurso, se impuso como tercera finalista.