La música alivia la ansiedad: 7 de cada 10 pacientes sienten sus efectos, recuerdan expertos

La fundación Músicos por la Salud resaltó este viernes 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, que la música actúa como herramienta terapéutica. Mejora el bienestar emocional de pacientes y familiares, especialmente quienes padecen trastornos mentales. Esto se evidenció tras 27.000 microconciertos realizados en los últimos diez años en hospitales y centros sociosanitarios de España.

La música como terapia en hospitales

Guillermo Giner, presidente y fundador de la organización, afirma que la música no solo emociona, sino que “transforma el ambiente hospitalario. Alivia angustia, reduce dolor y devuelve la sonrisa a quienes atraviesan ansiedad”. Los microconciertos, diseñados con metodología contrastada, han mostrado que quince sesiones son suficientes para producir cambios significativos en los pacientes.

Según un estudio conjunto con la Fundación Musicoterapia y Salud, un 83% de los participantes reporta sentirse más animado y un 94% más tranquilo. Además, siete de cada diez pacientes perciben una reducción de la ansiedad. Estos datos confirman la eficacia de la música como intervención complementaria en entornos hospitalarios.

Testimonios que respaldan los beneficios

La experiencia de Asier, un paciente joven de Oncología, ejemplifica los beneficios. Ingresado en la UCI en estado grave, relata que la música lo reconectó con la vida, generando recuerdos positivos en un contexto de sufrimiento: “Estás fatal y de repente alguien canta y rompe todo tu contexto… creando recuerdos bonitos”, señala.

Los microconciertos no solo generan beneficios emocionales, sino también económicos. Un estudio realizado junto a Culturalink indica que dos horas diarias de intervención musical podrían ahorrar entre 2.098.390 y 7.457.767 euros anuales a un hospital. La investigación, basada en 118 estudios científicos, muestra que la música reduce el estrés y la ansiedad. También favorece la relajación y mejora el sueño, disminuyendo la duración de la estancia hospitalaria y el uso de recursos críticos.

Impacto fisiológico y económico

Los efectos se explican por la estimulación de neurotransmisores como dopamina, serotonina y endorfinas, regulando dolor y estrés. Además, actúa sobre el sistema nervioso autónomo, reduciendo presión arterial, frecuencia cardiaca y niveles de cortisol.

Desde su creación en 2015, Músicos por la Salud ha realizado más de 27.000 microconciertos en 65 hospitales y 340 centros sociosanitarios. Estos eventos han beneficiado a 560.000 personas en toda España. La fundación solicita a las administraciones públicas que incorporen este servicio de ayuda en hospitales y centros sociosanitarios. Además, destaca que la música puede ser una herramienta preventiva y terapéutica de gran impacto social, emocional y económico.

Humanización y bienestar en la salud

La evidencia científica y los testimonios de pacientes respaldan la importancia de incluir la música dentro de la atención integral de la salud, no solo como entretenimiento. Sino también como intervención capaz de mejorar la calidad de vida, fortalecer el bienestar emocional y generar eficiencia en el sistema sanitario.

Los microconciertos se presentan como un ejemplo de cómo la cultura y la ciencia pueden converger para ofrecer soluciones innovadoras en la salud mental y física,. Transforman la experiencia hospitalaria y promueven la humanización de los cuidados médicos.

Proyección y expansión de los microconciertos

La fundación continuará su labor de sensibilización, formación de músicos voluntarios y colaboración con hospitales. Busca consolidar la música como recurso terapéutico reconocido y sistemático en toda España, con impacto medible en bienestar, salud mental y sostenibilidad económica del sistema sanitario.