La nadadora canadiense Penny Oleksiak, suspendida hasta 2027 por fallos en controles antidopaje

La nadadora canadiense Penny Oleksiak, una de las atletas más destacadas en la historia olímpica de su país, ha sido suspendida de toda competencia hasta el 14 de julio de 2027. La decisión se dio tras cometer tres infracciones relacionadas con su localización para controles antidopaje. La sanción, aceptada por la deportista, la anunció la Agencia Internacional de Pruebas (ITA) lo que implica una inhabilitación de dos años.

Este caso se produce en el contexto de las estrictas normas del Código Mundial Antidopaje, que exigen a los atletas de élite. Ellos deben proporcionar información precisa sobre su ubicación para pruebas sorpresa. Penny Oleksiak, de 25 años, no estuvo disponible en tres ocasiones para los controles entre octubre de 2024 y junio de 2025. Aquello constituye una violación conocida como “whereabouts failures” en el reglamento antidopaje.

Penny Oleksiak no respondió a los llamados

Estas fallas ocurren cuando un atleta no actualiza o no cumple con los requisitos de informar su paradero diario, permitiendo que las autoridades realicen pruebas inesperadas para detectar sustancias prohibidas. La ITA, encargada de la gestión antidopaje en natación a nivel internacional, confirmó que la sanción anula todos los resultados individuales obtenidos por Oleksiak durante el período de las infracciones.

La deportista, nacida en Toronto, es la nadadora más condecorada de Canadá, con siete medallas olímpicas en su palmarés. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, a los 16 años, ganó el oro en los 100 metros libre y plata en los 100 metros mariposa. También logró el bronce en relevos. En Tokio 2020, sumó una plata y dos bronces más, consolidándose como un ícono del deporte canadiense.

La Federación Nacional de Natación expresó su apoyo

Su ausencia en competiciones hasta 2027 la excluye de eventos clave como los Campeonatos Mundiales de Natación de 2027. Sin embargo, la sanción concluye un año antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, programados del 14 al 30 de julio de ese año. Swimming Canada, la Federación Nacional de Natación, expresó su apoyo a Oleksiak en un comunicado. Allí reconoció su contribución al deporte y enfatizó la importancia de adherirse a las normas antidopaje.

Este incidente resalta los desafíos que enfrentan los atletas élite para equilibrar sus rutinas con las obligaciones de localización. Estas incluyen actualizar una aplicación o sistema en línea con horarios y ubicaciones precisas. Según expertos en antidopaje, tres fallos en un período de 12 meses activan automáticamente una sanción mínima de un año. Esta puede extenderse a dos si no hay atenuantes.

Impacto psicológico de los sistemas antidopaje

Oleksiak no apeló la decisión, optando por aceptar la penalidad para enfocarse en su recuperación y regreso futuro. La suspensión de Penny Oleksiak se suma a un debate global sobre la efectividad y el impacto psicológico de los sistemas de control antidopaje. Mientras tanto, la comunidad deportiva canadiense espera su retorno, reconociendo su legado en la promoción de la natación juvenil.