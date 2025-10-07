La NASA detectó un rayo de luz inusual en el cielo de Marte. Podría tratarse del 3I/Atlas

El rover Perseverance de la NASA capturó una imagen inusual en el cielo de Marte. Expertos consideran que podría ser del cometa 3l/Atlas, durante su paso cercano al planeta. La fotografía, tomada por la cámara de navegación derecha del vehículo en el cráter Jezero, ha generado interés científico y especulación en redes sociales. La imagen se obtuvo mientras el rover cumplía sus objetivos de explorar el terreno marciano.

La captura muestra un rayo de luz que coincide con la trayectoria prevista del cometa 3l/Atlas, según datos de la Agencia Espacial Europea, que monitorea su órbita. Este cometa, el tercero interestelar registrado en el Sistema Solar, alcanzó su punto más próximo a Marte el pasado fin de semana. Perseverance, operativo desde su aterrizaje en marzo de 2020, está equipado con instrumentos para recolectar información geológica y analizar la atmósfera marciana.

La NASA registra el paso del cometa 3I/Atlas

La NASA no ha emitido un comunicado oficial sobre la imagen, posiblemente debido a la reducción de personal por el cierre parcial del gobierno estadounidense. El Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), encargado de la misión, tampoco ha confirmado la naturaleza del objeto captado. Sin embargo, en anuncios previos, la agencia había indicado que el rover tenía alta probabilidad de registrar el paso del cometa, dada su sensibilidad óptica.

La difusión de la imagen en redes sociales desató teorías entre usuarios, quienes señalaron una “figura cilíndrica” que se asemejaría una “nave espacial”. Científicos han descartado estas interpretaciones, atribuyendo el fenómeno a una posible distorsión óptica o al reflejo del cometa. La comunidad científica enfatiza que las imágenes de Perseverance son analizadas rigurosamente para evitar conclusiones erróneas.

Expertos insisten en la necesidad de análisis técnicos

Desde su llegada a Marte, Perseverance ha proporcionado datos clave sobre la geología y el clima del planeta, además de recolectar muestras para futuras misiones de retorno a la Tierra. La posible observación del cometa 3l/Atlas refuerza el valor del rover en el estudio de eventos astronómicos. La NASA espera que las imágenes captadas aporten información adicional sobre la composición y trayectoria de objetos interestelares. Mientras tanto, el debate en redes continúa, aunque los expertos insisten en la necesidad de análisis técnicos para confirmar la naturaleza de la captura.