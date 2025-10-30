La NBA aprueba por unanimidad la venta de Los Ángeles Lakers a Mark Walter

La Junta de Gobernadores de la NBA aprobó este jueves la venta mayoritaria de Los Ángeles Lakers al empresario Mark Walter. Se lo hace en una operación valorada en 10.000 millones de dólares. Esta es la más alta en la historia de franquicias deportivas profesionales, que marca un cambio tras 46 años bajo el mando de la familia Buss.

Aprueban venta de Los Ángeles Lakers

La aprobación de la NBA para la venta del equipo de baloncesto Los Ángeles Lakers a Mark Walter representa un récord histórico. Walter, conocido empresario y CEO del grupo inversor TWG Global, ya contaba con una participación minoritaria del 21% en los Lakers y ahora adquiere la mayoría accionaria en un acuerdo que se concretó en junio pasado y que se espera cerrar en breve. La operación de 10.000 millones de dólares es la transacción más cara en la historia de la NBA y de los deportes en equipo.

Adam Silver, comisionado de la NBA, destacó la larga relación de Walter con las ligas deportivas. Además mencionó su papel como propietario minoritario de los Lakers y propietario principal de Los Angeles Sparks de la WNBA. Silver destacó la importancia del legado de los Lakers y celebró la continuidad de Jeanie Buss como gobernadora del equipo durante al menos cinco años tras el cierre de la venta.

Perfil de Mark Walter y legado de los Lakers

Mark Walter es director ejecutivo y presidente de TWG Global, empresa con inversiones deportivas significativas, incluyendo los Dodgers de la MLB, Los Angeles Sparks de la WNBA, el equipo Cadillac de Fórmula 1 que inicia en 2026, además de tener participaciones en el Chelsea FC de la Premier League y en el Racing de Estrasburgo. Su patrimonio personal se estima en 5.300 millones de dólares.

La familia Buss pasó a ser propietaria de los Lakers en 1979 gracias a Jerry Buss, quien adquirió el equipo junto con Los Angeles Kings y el Los Angeles Forum por 67,5 millones de dólares. Desde entonces, los Lakers ganaron 11 campeonatos de la NBA bajo su administración. Jeanie Buss asumió el mando en 2013 tras el fallecimiento de Jerry Buss y seguirá siendo gobernadora. También mantendrá una presencia activa y comprometida con la franquicia.

Contexto de valorización global

La venta de los Lakers llega en un contexto de creciente valorización de franquicias deportivas. En la NBA, cuatro de los siete equipos más caros del mundo forman parte de este mercado, con transacciones recientes como la venta de Boston Celtics por más de 6.000 millones de dólares y los Washington Commanders de la NFL valorados en 6.050 millones. El Chelsea, con una tasación de 5.100 millones de dólares, forma parte del mismo entramado inversionista al que pertenece Walter.

Actualmente, los Lakers cuentan con estrellas como LeBron James y Luka Doncic, y comenzaron la temporada con récord equilibrado tras tres victorias y dos derrotas. La decisión de venta marca un nuevo capítulo para la franquicia más icónica de la NBA y el deporte estadounidense.