La obra que busca terminar con los deslizamientos en el km. 83 de la Alóag–Santo Domingo entra en su recta final

El proyecto de estabilización de talud en el km 83 de la vía Alóag–Santo Domingo avanza al 85 % y entra en su etapa final.

El Proyecto de Estabilización de Talud en el km 83 de la vía Alóag–Santo Domingo, ejecutado por el Consorcio RQR, alcanza un avance general del 85 %, según información técnica difundida durante diciembre de 2025, con el objetivo de reducir deslizamientos y garantizar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados del país.

El procurador del Consorcio RQR, Vinicio Romero, explicó que el porcentaje de avance incluye el peinado del talud, la colocación de malla triple torsión recubierta de PVC en cerca de 9.000 metros cuadrados, además de las perforaciones y colocación de pernos de anclaje, pilotines y torones.

Actualmente, la obra opera con tres frentes de trabajo. Las labores se concentran en la parte superior del talud, donde se ejecuta la perforación de los últimos pernos de anclaje y la inyección de lechada de cemento en los torones anclados a la berma, a una profundidad aproximada de 35 metros.

Romero destacó que el proyecto prioriza el uso de malla triple torsión, en lugar de recubrimientos rígidos de cemento. Según el consorcio, esta solución técnica permite la regeneración de la vegetación, aporta mayor firmeza estructural y mejora la durabilidad de la intervención.

Tecnología aplicada para una obra sostenible

Desde el punto de vista técnico, la estabilización del talud busca un equilibrio entre seguridad vial y sostenibilidad. La malla utilizada facilita el control de desprendimientos sin impedir el crecimiento natural del terreno intervenido.

En la fase final, los trabajos pendientes incluyen la colocación de los últimos tramos de malla al pie del talud, la culminación de la berma con hormigonado, y la construcción de vigas longitudinales y transversales que refuerzan la estructura.

Estas acciones permitirán consolidar la obra antes de su entrega definitiva, prevista para finales de 2025, conforme al cronograma inicial de seis meses de ejecución.

Seguridad para usuarios de la vía

La vía Alóag–Santo Domingo constituye un eje clave de conexión entre la Sierra y la Costa, además de ser una ruta estratégica para el comercio, transporte de carga y movilidad interprovincial.

Históricamente, el tramo del km 83 ha registrado cierres recurrentes por deslizamientos y caídas de tierra. Lo que afectó la circulación vehicular y generó riesgos para conductores y pasajeros. Con la estabilización del talud, las autoridades buscan reducir de forma permanente estas emergencias.

La prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez, afirmó que, con la obra concluida, los usuarios estarán “protegidos al 100 %”, y señaló que el proyecto responde a una planificación con respaldo técnico y enfoque preventivo.

Obra con impacto provincial y nacional

La intervención en el km 83 se integra a un plan provincial de seguridad vial ejecutado por la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas. Esto con alcance más allá del ámbito local.

El proyecto beneficia tanto a los habitantes de la provincia como a transportistas y viajeros de todo el país, al tratarse de un corredor nacional. La carretera conecta puertos, mercados y zonas productivas.

La inversión aproximada de USD 1,35 millones contempla anclajes, mallas y sistemas de drenaje. Los trabajos están orientados a prevenir emergencias, disminuir cierres viales y reducir costos derivados de interrupciones del tránsito.