La ONU pide que el “atroz ataque” en Australia “no sea usado para sembrar más odio y división”

La Organización de las Naciones Unidad (ONU) reclamó este lunes que el “atroz ataque” perpetrado contra una fiesta judía en una playa de Sídney, Australia, “no sea usado para sembrar más odio y división”.

El hecho deja hasta ahora 16 personas fallecidas, incluido uno de los tiradores.

La ONU recalca que el antisemitismo es real

“El atroz ataque contra la comunidad judía de Sídney es un momento de profunda tristeza. El antisemitismo es real y es aberrante“, dijo el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

Además, apuntó que “esto supone un recordatorio de que los crímenes y la retórica de odio es demasiado frecuente en nuestro mundo”. “Debemos volver a comprometernos con nuestra humanidad común y luchar colectivamente contra este flagelo”, agregó Turk.

El funcionario también expresó su “solidaridad con las víctimas y con los que valientemente ayudaron y las protegieron”.

Ataque en Australia se dio durante el inicio de Hanukkah

La playa de Bondi en parte escenario de una celebración de la festividad judía de Hanukkah, que dio comienzo este domingo.

Unas 2.000 personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento cuando tuvo lugar el ataque, que se saldó además con más de 40 heridos de diversa consideración.

El asalto fue perpetrado por al menos dos asaltantes, un padre, fallecido, y su hijo, de 24 años, detenido y en estado crítico. “La Policía puede confirmar que han muerto 16 personas –incluido uno de los atacantes– y que 40 continúan hospitalizadas tras el tiroteo de ayer en Bondi”, publicó la Policía de Nueva Gales del Sur en su cuenta en X. Entre los fallecidos hay una niña de diez años y entre los heridos hay al menos dos policías.

La Policía australiana describió el hecho como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a la citada celebración.

Israel condenó el “vil ataque terrorista”

Antes de que las autoridades de Australia vincularan lo ocurrido con la celebración del evento, el presidente de Israel, Isaac Herzog, fue el primero en condenar un “vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi”.

Además, exigió a Australia que actúe con contundencia contra lo que percibió como una “ola de antisemitismo” en el país. “Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al Gobierno australiano para que actúe y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad”, precisó.

Poco antes del encuentro con su Consejo de Ministros, el jefe del Gobierno israelí, Benjamin Netanyahu, denunció “un horrible ataque y un asesinato a sangre fría” y, sin mencionar explícitamente al Gobierno australiano, declaró su intención de “seguir denunciando a quienes alientan en lugar de denunciar”.