COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Cine

La película ecuatoriana The Devil Outside se estrenó en Amazon Prime y pronto llegará a los cines

The Devil Outside es la continuación en inglés de la película Cuento sin Hadas, estrenada en salas de cine en 2009.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La película ecuatoriana The Devil Outside se estrenó en Amazon Prime y pronto llegará a los cines
Una escena de la película The Devil Outside.
La película ecuatoriana The Devil Outside se estrenó en Amazon Prime y pronto llegará a los cines
Una escena de la película The Devil Outside.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

El actor y productor ecuatoriano Sergio Briones acaba de estrenar su filme The Devil Outside en la plataforma Amazon Prime. Esto, mientras se alista para que llegue a los cines del país.

En una entrevista con El Diario, Briones indicó que la película es la segunda parte de Cuento sin Hadas, que se presentó en la salas de cine en 2009 con la actuación de Ricardo Briones (Sin Límites), Pepe Sánchez (Emergencia) y con artistas internacionales como Héctor Soberón, Paulo Quevedo, Elluz Peraza y Chiquinquirá Delgado.

Elenco de la nueva película

En The Devil Outside regresa el personaje Gonzalo Ureña, interpretado por Pepe Sánchez, «para continuar así con la saga ya que de la historia saldrán tres películas», dijo Briones.

El filme está disponible en Amazon Prime.

Además, en el elenco aparece Manuel Miranda, de la película Black Adam que fue protagonizada por Dwayne Johnson; Bob Cárter, actor que puso su voz en Mortal Combat y Dragon Ball Z; Debi Derry Berri, quien también puso su voz en Jimmy Newtron y Toy Story, entre otros actores norteamericanos.

Según se informó, The Devil Outside o Cuento sin Hadas 2 llegará a los cines de Ecuador en marzo del 2026.

Busca llegar a un mercado más amplio

Sergio Briones indicó que la idea de que la segunda parte de Cuento sin Hadas sea en inglés surgió con el objetivo de llegar a un mercado más grande, el norteamericano.

«El mercado latinoamericano es muy limitado. Cuentos sin Hadas lleva un gran mensaje y se hizo con mucho cariño, pero, al final del día, no tuvo espacio en el mercado internacional. Cuando llegué a México a presentarla, me dijo el presidente de la Asociación Mexicana que no. Que ellos sencillamente apoyaban el cine mexicano y el norteamericano», contó.

Agregó que «partiendo desde ese punto, dije ‘bueno, la segunda parte de la película, que va a ser una primera en los Estados Unidos, voy a hacerla en inglés para el pueblo norteamericano’. Entonces, el fin es que el filme salga desde Estados Unidos al mundo», precisó el cineasta.

Alistan secuelas de la película

Briones informó que The Devil Outside tendrá dos secuelas. Una de ellas se comenzará a filmar en 2026, para iniciar ese mismo año con su difusión internacional.

«Por ahora mi punto es entrar al mercado norteamericano. Ahorita la película está siendo estrenada por Amazon Prime y quiero que los ecuatorianos sepan que hay una película nuestra representándonos en Estados Unidos», finalizó.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La película ecuatoriana The Devil Outside se estrenó en Amazon Prime y pronto llegará a los cines

Estados Unidos ordena el cierre de agencias gubernamentales ante la falta de consenso en el Senado sobre los presupuestos

Así puedes registrarte al Bono Incentivo Emprende para recibir $1.000 para tu negocio o emprendimiento

La actriz manabita Elba González hará comedia en televisión nacional: Será la hija del ‘Cholito’

¡Es hoy! Liga de Portoviejo buscará ‘descarrilar’ al ‘trencito azul’ por Copa Ecuador en el Reales Tamarindos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La película ecuatoriana The Devil Outside se estrenó en Amazon Prime y pronto llegará a los cines

Estados Unidos ordena el cierre de agencias gubernamentales ante la falta de consenso en el Senado sobre los presupuestos

Así puedes registrarte al Bono Incentivo Emprende para recibir $1.000 para tu negocio o emprendimiento

La actriz manabita Elba González hará comedia en televisión nacional: Será la hija del ‘Cholito’

¡Es hoy! Liga de Portoviejo buscará ‘descarrilar’ al ‘trencito azul’ por Copa Ecuador en el Reales Tamarindos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos ordena el cierre de agencias gubernamentales ante la falta de consenso en el Senado sobre los presupuestos

Así puedes registrarte al Bono Incentivo Emprende para recibir $1.000 para tu negocio o emprendimiento

La actriz manabita Elba González hará comedia en televisión nacional: Será la hija del ‘Cholito’

¡Es hoy! Liga de Portoviejo buscará ‘descarrilar’ al ‘trencito azul’ por Copa Ecuador en el Reales Tamarindos

¿Gonzalo Valle a Europa? Liga de Quito responde a los rumores sobre interés de un club francés por el portero tricolor

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO