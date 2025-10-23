COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Vida
Salud

La pérdida auditiva ocasiona problemas cognitivos y de equilibrio en personas mayores

Descubre la conexión entre la pérdida auditiva y problemas cognitivos en personas mayores según un estudio reciente.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
La pérdida auditiva puede comenzar desde los 55 años.
La pérdida auditiva puede comenzar desde los 55 años.
La pérdida auditiva puede comenzar desde los 55 años.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

 

Especialistas de la Clínica Universidad de Navarra, España, demostraron una relación directa entre la pérdida auditiva y los problemas cognitivos y de equilibrio en personas mayores, de tal forma que escuchar peor puede implicar pensar y moverse peor, al depender ambos del buen funcionamiento del sistema auditivo.

Lo que dice el estudio sobre la pérdida auditiva

Los resultados de este estudio, que se presentan en el 76 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), ponen en duda que haya una conexión directa entre el deterioro cognitivo y las caídas, una creencia sostenida tradicionalmente.

«Lo que se ha visto es que cuando una persona oye mal, emplea muchos de sus recursos cerebrales en intentar entender qué es lo que están diciendo y esos recursos cerebrales deja de utilizarlos para otras cosas como puede ser la atención, la memoria o incluso el equilibrio», explicó la secretaria general de la SEORL-CCC, María del Mar Medina.

La investigación de la Clínica Universidad de Navarra ha seguido durante varios años a 714 personas mayores de 55 años, a quienes se sometió a pruebas de audición, equilibrio, cognición y cuestionarios sobre síntomas y calidad de vida. Los resultados obtenidos se compararon en función de si los participantes tenían una audición normal, una pérdida auditiva no tratada o tratada, bien mediante audífonos u otras soluciones.

Así, los expertos hallaron que los pacientes con pérdida auditiva no tratada tenían tres veces más riesgo de inestabilidad postural y que, incluso con tratamiento, el riesgo seguía siendo hasta 4,1 veces superior al del grupo sin pérdida auditiva. Con ello, determinaron que a mayor hipoacusia, aunque esta se trate, mayor riesgo de inestabilidad. También detectaron una correlación positiva entre pérdida auditiva y problemas de equilibrio.

Resultados deben confirmarse con más estudios

Finalmente, observaron una relación negativa entre la audición y el rendimiento cognitivo. Esto, porque cuando peor era la audición, peores eran las puntuaciones en las pruebas correspondientes. Sin embargo, no encontraron una relación directa entre el equilibrio y la cognición. Esto sugiere que ambos se ven afectados de forma independiente por la pérdida auditiva.

Los resultados deben confirmarse con estudios más amplios. Pero podrían situar a la salud auditiva como pieza clave tanto para el deterioro de la memoria y la atención, como para los problemas de estabilidad. Esto supondría un cambio de enfoque en la atención médica que obligaría a priorizar la prevención y tratamiento precoz de la pérdida auditiva para reducir ambos problemas.

«El tratamiento de la pérdida auditiva, además de optimizar la audición, puede prevenir el deterioro cognitivo y también las caídas. En definitiva, puede mejorar la calidad de vida del paciente», destacó María del Mar Medina.

La pérdida auditiva aísla a los mayores

El presidente de SEORL-CCC, Serafín Sánchez, advirtió de las consecuencias que tiene la pérdida auditiva en la vida cotidiana de las personas mayores. A este respecto, se refirió a la presbiacusia, que es la pérdida de audición asociada a la edad, que suele empezar a  los 55 años.

«La presbiacusia hace que esta persona que no oye bien empiece a aislarse. Son personas que dejan de tener relaciones sociales, dejan de sentirse útiles, pierden su autoestima, no salen de su casa. No son capaces de hacer eso porque le tienen miedo a salir de su casa», detalló Sánchez.

El otorrinolaringólogo comentó que la cada vez mayor esperanza de vida para la población. Esto supone que una persona de 55 años con presbiacusia aún tiene mucha vida por delante, por lo que animó a poner soluciones.

Con información de Europa Press

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asamblea Nacional aprueba Ley para fortalecer Fuerzas Armadas con donaciones privadas

Mujer que asesinó y desmembró a su madre es señalada por la desaparición de su mejor amiga

Ecuador prohíbe exportación de cangrejo por seis años para proteger ecosistema

El 33% de los pacientes con dolor crónico padece también artrosis, según estudio

La pérdida auditiva ocasiona problemas cognitivos y de equilibrio en personas mayores

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asamblea Nacional aprueba Ley para fortalecer Fuerzas Armadas con donaciones privadas

Mujer que asesinó y desmembró a su madre es señalada por la desaparición de su mejor amiga

Ecuador prohíbe exportación de cangrejo por seis años para proteger ecosistema

El 33% de los pacientes con dolor crónico padece también artrosis, según estudio

La pérdida auditiva ocasiona problemas cognitivos y de equilibrio en personas mayores

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asamblea Nacional aprueba Ley para fortalecer Fuerzas Armadas con donaciones privadas

Mujer que asesinó y desmembró a su madre es señalada por la desaparición de su mejor amiga

Ecuador prohíbe exportación de cangrejo por seis años para proteger ecosistema

El 33% de los pacientes con dolor crónico padece también artrosis, según estudio

CNE informó avance en impresión de papeletas para Referéndum y Consulta Popular 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO